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Иран откажется от ряда обязательств по ядерным соглашениям

Иран откажется от ряда обязательств по ядерным соглашениям

Киев  •  УНН

 • 10169 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Согласно сообщению государственного иранского информационного агентства IRNA, Иран планирует "постепенно уменьшить свои обязательства", закрепленные в ядерной сделке, из которой год назад вышли Соединенные Штаты Америки. Об этом говорится в сообщении IRNA во вторник, 7 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

Согласно сообщению иранского издания, президент Ирана Хасан Роухани в среду, 8 мая, проинформирует представителей Китая, Германии, Франции, Великобритании и России о запланированной процедуре. Эти страны остались подписантами ядерной сделки после того, как ровно год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из договора по ядерной сделки. Она была заключена в 2015 году в Вене с целью остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые были наложены на эту страну.

Письмо Роухани к остальным лидерам стран-подписантов документа подчеркивает тот факт, что Иран продемонстрировал значительное терпение, однако другая сторона сделки не выполнила свои обязательства, сообщают в IRNA.

Напомним, 22 апреля в Вашингтоне сообщили, что с начала мая санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана будут действовать без исключений для отдельных государств. В ноябре прошлого года США ввели жесткие в истории санкции против Ирана, прежде всего против нефтяной отрасли страны, которая является главным источником валютных поступлений для Тегерана. Правительство США, однако, позволило восьми странам, в том числе и двум государствам-членам ЕС, за шесть месяцев импортировать нефть из Ирана без риска нарваться на санкции. Но со 2 мая срок действия этих исключений всплывает. В Белом доме отметили, что целью таких шагов США является сокращение экспорта нефти Тегераном к нулю. В ответ Иран 28 апреля пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива.

В частности, 22 февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет, в котором отмечается, что Иран продолжает придерживаться условий ядерной сделки несмотря на давление и санкции со стороны США. В отчете агентства указано также, что Тегеран обеспечил инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ к своим атомных объектов.

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