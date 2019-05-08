Госсекретарь США прибыл с визитом в Ирак вместо Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. После отмены визита в Берлин госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 7 мая, неожиданно прибыл с визитом в столицу Ирака Багдад. Там он встретился с иракским премьер-министром Адилем Абдулом Махди. Об этом сообщает УНН со посиланянм на Reuters.
По данным агентства, накануне Помпео заявил, что США обеспокоены суверенитетом Ирака усиления деятельности Ирана.
"Я хотел поехать в Багдад, чтобы поговорить с руководством страны, чтобы заверить их, что мы готовы и дальше делать все для того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством", - сказал госсекретарь.
Как сообщал УНН, Иран планирует "постепенно уменьшить свои обязательства", закрепленные в ядерной сделке, из которой год назад вышли Соединенные Штаты Америки.