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В Дании высмеяли идею продажи Гренландии Трампу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В Дании высмеяли план президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию у скандинавской страны, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы открыты для бизнеса, но мы не продаёмся", - ответила министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер в комментарии Reuters.

Трамп должен посетить Копенгаген в сентябре, и Арктика будет в повестке дня во время встреч с премьер-министрами Дании и Гренландии, автономной территории Дании.

Датские политики в пятницу высмеяли эту идею.

"Это должна быть первоапрельская шутка. Совершенно не в сезон", - заявил бывший премьер-министр Ларс Расмуссен в Twitter.

"Если он действительно обдумывает это, то это является окончательным доказательством того, что он сошел с ума", - заявил в интервью телекомпании DR представитель по иностранным делам Датской народной партии Сорен Эсперсен.

"Мысль о том, что Дания продает США 50 000 граждан, совершенно нелепа", - сказал он.

Старший депутат Датской социал-либеральной партии и бывший министр иностранных дел страны Мартин Лидегаард назвал эту идею "гротескным предложением", которое не имело реальной основы.

"Мы говорим о реальных людях, и вы не можете просто продать Гренландию, как старую колониальную державу", - сказал он Reuters.

Как сообщал УНН, накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп интересовался, что нужно для того, чтобы купить Гренландию, которая является частью Дании. 

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