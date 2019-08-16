В Дании высмеяли идею продажи Гренландии Трампу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Дании высмеяли план президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию у скандинавской страны, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы открыты для бизнеса, но мы не продаёмся", - ответила министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер в комментарии Reuters.
Трамп должен посетить Копенгаген в сентябре, и Арктика будет в повестке дня во время встреч с премьер-министрами Дании и Гренландии, автономной территории Дании.
Датские политики в пятницу высмеяли эту идею.
"Это должна быть первоапрельская шутка. Совершенно не в сезон", - заявил бывший премьер-министр Ларс Расмуссен в Twitter.
"Если он действительно обдумывает это, то это является окончательным доказательством того, что он сошел с ума", - заявил в интервью телекомпании DR представитель по иностранным делам Датской народной партии Сорен Эсперсен.
"Мысль о том, что Дания продает США 50 000 граждан, совершенно нелепа", - сказал он.
Старший депутат Датской социал-либеральной партии и бывший министр иностранных дел страны Мартин Лидегаард назвал эту идею "гротескным предложением", которое не имело реальной основы.
"Мы говорим о реальных людях, и вы не можете просто продать Гренландию, как старую колониальную державу", - сказал он Reuters.
Как сообщал УНН, накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп интересовался, что нужно для того, чтобы купить Гренландию, которая является частью Дании.