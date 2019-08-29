Трамп отменил свою поездку в Польшу

“Президент Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в эти выходные, из-за урагана “Дориан”, — говорится в сообщении, и добавляется, что вместо Трампа в Польшу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Ожидается, что шторм обрушится на восточное побережье Флориды до понедельника, принесет проливные дожди и 130 миль (209 километров) во время ветра.

Ранее советник Трампа Джон Болтон заявил, что во время визита президента США в Польшу, между ним и Владимиром Зеленским, должна была состояться встреча и беседа.

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Напомним, накануне во Флориде ввели режим ЧС из-за урагана “Дориан”.

Ранее Дональд Трамп отменил свою поездку в Данию и встречу с датским премьер-министром, из-за отказа официального Коппенгагена рассмотреть вопрос о продаже острова Гренландии.