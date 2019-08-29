Трамп отменил свою поездку в Польшу

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18571 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114960 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125735 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117107 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122540 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126690 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151769 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150860 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140751 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 197642 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
Трамп отменил свою поездку в Польшу

Трамп отменил свою поездку в Польшу

Киев  •  УНН

 • 18767 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в эти выходные, из-за урагана “Дориан”, что готов ударить по Флориде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.

“Президент Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в эти выходные, из-за урагана “Дориан”, — говорится в сообщении, и добавляется, что вместо Трампа в Польшу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Ожидается, что шторм обрушится на восточное побережье Флориды до понедельника, принесет проливные дожди и 130 миль (209 километров) во время ветра.

Ранее советник Трампа Джон Болтон заявил, что во время визита президента США в Польшу, между ним и Владимиром Зеленским, должна была состояться встреча и беседа.

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Напомним, накануне во Флориде ввели режим ЧС из-за урагана “Дориан”.

Ранее Дональд Трамп отменил свою поездку в Данию и встречу с датским премьер-министром, из-за отказа официального Коппенгагена рассмотреть вопрос о продаже острова Гренландии.

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