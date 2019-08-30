Конгресмен звинуватив Трампа в підбурюванні України до втручання у вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп намагається змусити Україну побічно допомогти йому переобратися на другий термін на виборах 2020 року шляхом дискредитації свого ймовірного суперника в передвиборній боротьбі - колишнього віце-президента Джозефа Байдена. Таку думку висловив у четвер в ефірі телекомпанії CNN конгресмен Бред Шерман (демократ від штату Каліфорнія), передає УНН.
Він ствердно відповів на питання, чи вказує передбачуване рішення адміністрації США про можливу заморожуванні 250 млн доларів військової допомоги Україні на прагнення Трампа заручитися підтримкою РФ в переобранні на пост президента США в 2020 році.
“Одночасно в Україні зараз знову ведеться розслідування, яке, як сподівається Трамп, зганьбить Джо Байдена. Таким чином він (Трамп) намагається підштовхнути Україну в тому ж напрямку. Він хоче, щоб Україна нашкодила Байдену так само, як Росія нашкодила Хілларі Клінтон на виборах 2016 року”, — стверджував конгресмен.
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Він прирівняв такий варіант до втручання в майбутні президентські вибори в США.
Як повідомляла CNN, голова спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) в середу виступив з твердженням, що Трамп в питанні допомоги Україні керується політичними міркуваннями.
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Нагадаємо, газета Politico раніше повідомила, що Трамп віддав розпорядження провести перегляд військової допомоги Україні, яка в 2019 році фінансовому році відповідно до військовим бюджетом США становить 250 млн доларів. За даними видання, президент хоче переконатися, що кошти використовуються щонайкраще з точки зору інтересів Сполучених Штатів. На час перегляду кошти будуть заморожені.
Після цих заяв Трампа, у Пентагоні переглянули обсяги військової допомоги США Україні та дійшли висновку, що її слід продовжувати, а Сенатор США Роб Портман підтримав надання військової допомоги Україні.
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