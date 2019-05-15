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Байден відреагував на плани адвоката Трампа відвідати Україну

Байден відреагував на плани адвоката Трампа відвідати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Колишній віце-президент США Джо Байден розкритикував особистого адвоката президента Сполучених Штатів Дональда Трампа - Рудольфа Джуліані - за плани приїхати в Україну, які вже скасовані, щоб підштовхнути почати розслідування щодо колишнього віце-президента і його сина. Про це УНН повідомляє з посиланням на Fox News.

"Я не можу пригадати жодного адвоката, який представляє президента, який радиться з президентом, який вирішив поїхати за кордон, де уряд ... покладається на щедрість США, і спробувати змусити їх зробити те, чого, як всі знають, ніколи не ставалося", - сказав Байден.

Байден підкреслив, що "всі повідомлення вказують на те, що є не одна-єдина річ, яка є неприйнятною" щодо питання зв'язків з Україною його сина.

"Просто недоречно відправляти вашого адвоката до іноземного уряду, щоб спробувати змусити його зробити те, що не має ніякого стосунку, окрім як для того, щоб збентежити, спробувати збентежити", - додав він.

Запланована, а потім скасована поїздка Джуліані викликала різке обурення демократів, які заявили, що це явна спроба залучити іноземну допомогу для впливу на вибори в США. Байден - явний лідер серед демократів у президентських перегонах 2020 року - вважається найбільшою загрозою для Трампа в передвиборній кампанії.

Раніше видання The New York Times повідомляло, особистий адвокат Трампа - Рудольф Джуліані - планував поїздку в Україну, прагнучи підштовхнути нову владу в Києві до просування вперед з розслідуваннями, які, як він сподівається, допоможуть Трампу, і шукає зустрічі із обраним президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом американський телеканал Fox News повідомив, що адвокат Трампа скасував зустріч із Зеленським через "ворогів США".

Як повідомляв УНН, наприкінці квітня Байден оголосив про участь у президентських перегонах 2020 року у США.

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