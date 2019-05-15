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Байден отреагировал на планы адвоката Трампа посетить Украину

Байден отреагировал на планы адвоката Трампа посетить Украину

Киев  •  УНН

 • 20412 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал личного адвоката президента Соединенных Штатов Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани - за планы приехать в Украину, уже отмененные, чтобы подтолкнуть начать расследование в отношении бывшего вице-президента и его сына. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Fox News.

"Я не могу вспомнить ни одного адвоката, представляющего президента, совещавшегося с президентом, который решил поехать за границу, где правительство ... полагается на щедрость США, и попытаться заставить их сделать то, чего, как все знают, никогда не происходило", - сказал Байден.

Байден подчеркнул, что "все сообщения указывают на то, что есть не одна-единственная вещь, которая неприемлема" по вопросу связей с Украиной его сына.

"Просто неуместно отправлять вашего адвоката к иностранному правительству, чтобы попытаться заставить его сделать то, что не имеет никакого отношения, кроме как для того, чтобы смутить, попробовать смутить", - добавил он.

Запланированная, а затем отмененная поездка Джулиани вызвала резкое негодование среди демократов, которые заявили, что это явная попытка привлечь иностранную помощь для влияния на выборы в США. Байден - явный лидер среди демократов в президентской гонке 2020 года - считается самой большой угрозой для Трампа в предвыборной кампании.

Ранее издание The New York Times сообщало, личный адвокат Трампа - Рудольф Джулиани - планировал поездку в Украину, стремясь подтолкнуть новую власть в Киеве к продвижению вперед с расследованиями, которые, как он надеется, помогут Трампу, и ищет встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже американский телеканал Fox News сообщил, что адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским из-за "врагов США".

Как сообщал УНН, в конце апреля Байден объявил об участии в президентской гонке 2020 года в США.

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