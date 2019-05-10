NYT: особистий адвокат Трампа шукає зустрічі із Зеленським

Джуліані повідомив, що планує відвідати Київ "найближчими днями", і хоче зустрітися з обраним президентом України, щоб переконати його продовжити розслідування, яке, як стверджують союзники Білого дому, може дати нову інформацію з двох питань, які становлять великий інтерес для Трампа, пише видання.

Одним з них є походження розслідування спеціального прокурора США про втручання Росії у вибори 2016 року. Іншим - причетність сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена до газової компанії, що належить українському олігарху.

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Як наголошується у статті, союзники Трампа сподіваються, що розслідування можуть допомогти чинному президенту США в його кампанії з переобрання.

"Ми не втручаємося у вибори, ми втручаємося у розслідування, на що ми маємо право", - сказав Джуліані у четвер, відповідаючи на питання про те, що він намагався отримати інформацію паралельно зі спеціальним прокурором.

"У цьому немає нічого протизаконного. Хтось може сказати, що це недоречно. І це не зовнішня політика - я прошу їх провести розслідування, яке вони вже проводять, і які інші люди кажуть їм припинити. І я збираюся пояснити їм причини, за якими вони не повинні його зупиняти, тому що ця інформація буде дуже, дуже корисна для мого клієнта і може виявитися корисною для мого уряду", - додав Джуліані.

Запланована поїздка Джуліані, про яку раніше не повідомлялося, є частиною зусиль колишнього мера Нью-Йорка і невеликої групи союзників Трампа, що працюють над підвищенням інтересу до українських розслідувань. Їх мотивація, як сказано в статті, полягає в тому, "щоб спробувати дискредитувати розслідування спеціального прокурора; підірвати справу проти Пола Манафорта, колишнього очільника передвиборного штабу Трампа, і потенційно нашкодити Байдену, лідируючому кандидату в президенти від Демократичної партії 2020 року".

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Як зазначає видання, розслідування було розпочато українською прокуратурою у період перебування при владі нинішнього президента країни Петра Порошенка. Минулого місяця він програв президентські вибори Володимиру Зеленському. Зеленський заявив, що хотів би замінити Генпрокурора Юрія Луценка, "який кілька разів зустрічався з Джуліані для обговорення цих питань", пише видання.

Джуліані сказав, що він протягом кількох тижнів планував поїхати до Києва, щоб виступити з промовою перед "єврейською спільнотою" щодо політики на Близькому Сході, вказано у статті.

При цьому, як повідомляється, посередники для Джуліані працювали над організацією зустрічі з людьми, які, на їхню думку, могли б мати інформацію про нову адміністрацію Зеленського і розслідування, якими цікавиться Джуліані. А в останні дні Джуліані звернувся через посередників з проханням про зустріч із Зеленським, сказав він, додавши: "Це ще не підтверджено".

Якщо зустріч відбудеться, Джуліані зазначив: "Я збираюся розповісти йому, що я знаю про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне і справедливе розслідування".

Він сказав, що зусилля, які він планує здійснити в Україні, мають повну підтримку Трампа. Джуліані відмовився сказати конкретно, чи розповідав він Трампу про очікувану зустріч із Зеленським, але додав: "Він в основному знає, що я роблю, звичайно, як його адвокат".

Нагадаємо, суд округу Колумбія раніше у середу засудив колишнього керівника передвиборного штабу Трампа до 3,5 рокіу тюремного ув’язнення, а суд міста Александрія (штат Вірджинія) - до 3 років і 11 місяців. Таким чином, в цілому він має провести в ув’язненні 7,5 років. Також суд у США засудив соратника Манафорта за співпрацю з урядом Януковича.