Манафорта засудили до ще 43 місяців в'язниці

Раніше 69-річному лобістові вже винесли вирок про ув'язнення на 47-місячний термін за шахрайство в окремій справі. У загальній сумі на сьогодні Манафорту світить, як мінімум, 7 років і 5 місяців ув'язнення.

Останній вирок випливає з двох звинувачень в змові. Обидва випадки пов'язані з розслідуванням передбачуваного втручання Росії у вибори в США.

Однак жодне зі звинувачень Манафорта не відноситься до звинувачень у змові з Росією.

Нагадаємо, Манафорт вже визнав свою провину в цих злочинах а також в змові з метою відмивання коштів, податкового шахрайства, а також в міжнародному лобізмі без реєстрації і погодився співпрацювати зі слідством у вересні.

Однак, як встановила суддя, він порушив умови співпраці. Минулого місяця суддя Джексон встановила, що Манафорт навмисно брехав прокурорам і звільнила сторону звинувачення від зобов'язань в рамках угоди про співпрацю з підозрюваним.

Манафорта від перебування повного терміну ув'язнення може врятувати президентське помилування, пишуть в ЗМІ.

Трамп прихильно ставиться до Манафорта, передає видання The Daily Beast, посилаючись на інформацію від осіб з близького оточення президента. Однак, президент Трамп не надав чіткої відповіді на питання про можливе помилування Манафорта.

"Ми це не обговорювали", - заявив Трамп журналістам.