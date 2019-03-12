В среду суд Вашингтона определится с дополнительным наказанием для Манафорта

Судья Эми Берман Джексон должен назначить наказание Манафорту за такие преступления, как заговор против США и заговор с целью препятствования правосудию, связанные с его скрытым лоббизмом в пользу украинских клиентов.

Напомним, новое наказание будет вынесено в дополнение к относительно мягкому решения в 47 месяцев тюрьмы, которые Манафорт получил на прошлой неделе от другого суда в Вирджинии за банковское и налоговое мошенничество.

Максимальный срок заключения по новому приговору может составить до десяти лет. Судя Джексон также определит, будут ли сроки наказания добавляться друг к другу, или учитываться одновременно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Демократы считают, что Трамп побоится помиловать Манафорта

Манафорт уже признал свою вину в этих преступлениях а также в сговоре с целью отмывания средств, налогового мошенничества, а также в международном лоббизме без регистрации и согласился сотрудничать со следствием в сентябре.

Однако, как установила судья, он нарушил условия сотрудничества. В прошлом месяце судья Джексон установила, что Манафорт намеренно лгал прокурорам и освободила сторону обвинения от обязательств в рамках соглашения о сотрудничестве с подозреваемым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дональд Трамп отреагировал на решение суда по Манафорта

Манафорт от пребывания полного срока заключения может спасти президентское помилование, пишут в СМИ. Трамп благосклонно относится к Манафорта, передают американские СМИ издание The Daily Beast, ссылаясь на информацию от лиц из близкого окружения президента. Однако, президент Трамп не предоставил четкого ответа на вопрос о возможном помиловании Манафорта. "Мы это не обсуждали", - заявил Трамп в пятницу журналистам.