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Манафорта засудили до 47 місяців ув’язнення у США

Манафорта засудили до 47 місяців ув’язнення у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухиляння від сплати податків та банківські махінації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом кількох місяців влітку 2016-го року. Він також тривалий час виступав радником “Партії Регіонів” в Україні.

Манафорту виповнюється 70 років 1-го квітня.

У грудні присяжні визнали Манафорта винним в ухилянні від сплати податків під час роботи в Україні.

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Як повідомив Шимон Прокупец, який був присутній у суді, перед оголошенням вироку головуючий суддя чітко заявив, що вирок Манафорту непов’язаний із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання.

“Він тут не через будь-що пов’язане із будь-якою змовою з урядом Росії”, — заявив суддя Елліс.

Judge tells the courtroom that Manafort is not being sentenced for anything related to the Special Counsel’s investigation into Russian interference.

Ellis said “He is not before the court for anything having to do with colluding with the Russian government”

— Shimon Prokupecz (@ShimonPro) 7 березня 2019 р.

Водночас суддя заявив, що Манафорт не заслуговує на поблажливість за визнання відповідальності за свої дії. На тому, що Манафорт не визнав відповідальність за дії наполягали у слідстві Роберта Мюллера.

Judge rules Manafort does not get credit for acceptance of responsibility

— Ken Dilanian (@KenDilanianNBC) 7 березня 2019 р.

Як повідомляється, у суді Манафорт попросив суддю виявити співчуття і заявив “сказати, що мене принижено, що я соромлюся — було би замало”.

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На Манафорта ще чекає вирок наступного тижня в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків.

Судові процеси щодо Манафорта стали похідною від розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання у вибори у США та можливу змову між штабом Трампа та російською владою, яка, на думку американських спецслужб, умисне втручалась у вибори у США на боці Дональда Трампа.

Критики Роберта Мюллера відзначають, що його слідство досі не навело доказів змови між штабом Трампа та урядом Росії, а численних наближених до Трампа осіб було притягнуто до відповідальності за порушення, які, на думку деяких спостерігачів, не стосуються російського втручання у у США.

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Повідомляється, що суддя Елліс також заявив, що погодився із аргументом захисту Манафорта, що спеціальний прокурор Мюллер вийшов за межі мандату передбаченого для слідства щодо втручання Росії.

Judge Ellis addresses Paul Manafort’s complaints about special counsel going outside mandate of Russian collusion: “I faced that issue at the beginning of the case... I concluded that it was legitimate.” https://t.co/t9DnblMicy

— Rachel Weiner (@rachelweinerwp) 7 березня 2019 р.

Президент Трамп багаторазово критикував роботу Роберта Мюллера, звинувачуючи його в упередженості щодо себе. Трамп також заявляв, що власне слідство щодо втручання Росії було розпочате без законних на те підстав.

“Розслідування Мюллера роздирають протиріччя. Воно протизаконне та нечесне! Йому не можна було навіть дозволяти почати роботу, окрім змови та численних злочинів з боку Демократів! Полювання на відьом!”, — заявив Трамп у лютому.

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Минулого року Трамп також висловив співчуття Манафорту через порушені проти нього справи.

“Мені дуже прикро за Пола Манафорта та його чудову родину. Міністерство „юстиції“ відкопало справу щодо податків 12-річної давнини, серед іншого, піддало його надзвичайному тиску, і на відміну від Майкла Коена (екс-адвокат Дональда Трампа — ред) він відмовився „ламатись“ — не став вигадувати побрехеньки, щоб отримати поблажку. Надзвичайна повага до хороброго чоловіка!”, — твітував Трампа у серпні 2018-го року.

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У Білому домі неодноразового наголошували, що злочини за якими засуджено Манафорта не мають жодного стосунку до його роботи на виборчий штаб Трампа.

У Демократичній партії США вже пообіцяли гостро відреагувати, якщо Дональд Трамп амністує Пола Манафорта, або інших фігурантів слідства спеціального прокурора США Роберта Мюллера.

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Як повідомляв УНН, Костянтин Килимник, один з фігурантів розслідування втручання РФ у американські вибори, заявив журналістам газети The Wall Street Journal, що, всупереч твердженням властей США, “не має жодних зв’язків з російськими розвідувальними службами”.

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