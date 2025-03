Манафорта приговорили к 47 месяцам заключения в США

Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016-го года. Он также длительное время выступал советником "Партии Регионов" в Украине.

Манафорту исполняется 70 лет 1 апреля.

В декабре присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.

Как сообщил Шимон Прокупец, который присутствовал в суде, перед оглашением приговора председательствующий судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству.

"Он здесь не из-за какого-либо дела, которые было бы связано с любым сговором с правительством России", - заявил судья Эллис.

Judge tells the courtroom that Manafort is not being sentenced for anything related to the Special Counsel's investigation into Russian interference.



Ellis said "He is not before the court for anything having to do with colluding with the Russian government"

- Shimon Prokupecz (@ShimonPro) 7 марта 2019

В то же время судья заявил, что Манафорт не заслуживает снисхождения за признание ответственности за свои действия. На том, что Манафорт не признал ответственность за действия настаивали на следствии Роберта Мюллера.

Judge rules Manafort does not get credit for acceptance of responsibility

- Ken Dilanian (@KenDilanianNBC) 7 марта 2019

Как сообщается, в суде Манафорт попросил судью проявить сочувствие и заявил "сказать, что я унижен, и смущен - было бы мало".

На Манафорта еще ждет приговор на следующей неделе в другой судебном деле по сговору и давлению на свидетелей.

Судебные процессы по Манафорту стали производной от расследования специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство в выборы в США и возможный сговор между штабом Трампа и российскими властями, которая, по мнению американских спецслужб, умышлено вмешивалась в выборы в США на стороне Дональда Трампа.

Критики Роберта Мюллера отмечают, что его следствие до сих пор не привело доказательств сговора между штабом Трампа и правительством России, а многочисленных приближенных к Трампу человек были привлечены к ответственности за нарушения, которые, по мнению некоторых наблюдателей, не касаются российского вмешательства в в США.

Сообщается, что судья Эллис также заявил, что согласился с аргументом защиты Манафорта, что специальный прокурор Мюллер вышел за пределы мандата предусмотренного для следствия относительно вмешательства России.

Judge Ellis addresses Paul Manafort's complaints about special counsel going outside mandate of Russian collusion : "I faced that issue at the beginning of the case ... I concluded that it was legitimate." Https://t.co/t9DnblMicy

- Rachel Weiner (@rachelweinerwp) 7 марта 2019

Президент Трамп многократно критиковал работу Роберта Мюллера, обвиняя его в предвзятости по отношению к себе. Трамп также заявлял, что собственно следствие относительно вмешательства России было начато без законных на то оснований.

"Расследование Мюллера раздирают противоречия. Оно противозаконное и нечестное! Ему нельзя было даже позволять начать работу, кроме заговора и многочисленных преступлений со стороны демократов! Охота на ведьм!", - заявил Трамп в феврале.

В прошлом году Трамп также выразил сожаление Манафорту из-за возбужденного против него дела.

"Мне очень обидно за Пола Манафорта и его замечательную семью. Министерство "юстиции" откопали дело в отношении налогов 12-летней давности, среди прочего, подвергло его чрезвычайному давлению, и в отличие от Майкла Коэна (экс-адвокат Дональда Трампа - ред) он отказался "ломаться" - не стал выдумывать небылицы, чтобы получить поблажку. Чрезвычайное уважение к храброму мужчине!", - твитнул Трамп в августе 2018 года.

В Белом доме неоднократного говорили, что преступления по которым осужден Манафорт не имеют никакого отношения к его работе на избирательный штаб Трампа.

В Демократической партии США уже пообещали остро отреагировать, если Дональд Трамп амнистирует Пола Манафорта, или других фигурантов следствия специального прокурора США Роберта Мюллера.

Как сообщал УНН, Константин Килимник, один из фигурантов расследования вмешательства РФ в американские выборы, заявил журналистам газеты The Wall Street Journal, что, вопреки утверждениям властей США, "нет никаких связей с российскими разведывательными службами".