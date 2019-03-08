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Демократи вважають, що Трамп побоїться помилувати Манафорта

Демократи вважають, що Трамп побоїться помилувати Манафорта

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп не прийме рішення про помилування колишнього керівника свого передвиборчого штабу Пола Манафорта, засудженого в четвер судом майже до чотирьох років позбавлення волі. Таку думку висловив у четвер в ефірі телекомпанії CNN член комітету з розвідки нижньої палати Конгресу Денні Хек (демократ від штату Вашингтон), передає УНН.

Йому було поставлено питання, чи зважиться президент США на те, щоб помилувати Манафорта. “Я не вважаю, що він (Трамп) надійде так”, — зазначив конгресмен. “Є невидима червона риска, і якщо він (президент США) перетне її, то наші колеги-республіканці, нарешті, виступлять вперед і поставлять інтереси країни вище партійних, чого ми від них давно з нетерпінням очікуємо”, — підкреслив Хек.

На його думку, американський лідер прекрасно це усвідомлює і тому не скористається своїм правом помилувати Манафорта. “Але якщо він (Трамп) так зробить, то наслідки будуть стрімкими і безжальними”, — попередив демократ. “Основа його (президента) підтримки істотно зменшиться, а це в свою чергу може привести до непрогнозованих законодавчим діям”, — додав Хек.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Манафорт продовжував свої справи в Україні в 2018 році — ЗМІ

Суд міста Олександрія (штат Вірджинія) у четвер засудив колишнього керівника передвиборного штабу Трампа до 47 місяців тюремного ув’язнення. Засуджений перед винесенням вироку просив суддю про поблажливість, але не вибачився за свою поведінку.

Крім того, Манафорт є відповідачем у суді столичного округу Колумбія. У Вашингтоні йому винесуть вирок 13 березня. Манафорт увійшов до складу виборчого штабу Трампа в березні 2016 року, очолив його в червні, але вже в серпні був звільнений після того, як Київ звинуватив його в незаконному отриманні великих грошових сум в 2007-2012 роках.

Як повідомляв УНН, федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухиляння від сплати податків та банківські махінації.

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