Демократи вважають, що Трамп побоїться помилувати Манафорта

Йому було поставлено питання, чи зважиться президент США на те, щоб помилувати Манафорта. “Я не вважаю, що він (Трамп) надійде так”, — зазначив конгресмен. “Є невидима червона риска, і якщо він (президент США) перетне її, то наші колеги-республіканці, нарешті, виступлять вперед і поставлять інтереси країни вище партійних, чого ми від них давно з нетерпінням очікуємо”, — підкреслив Хек.

На його думку, американський лідер прекрасно це усвідомлює і тому не скористається своїм правом помилувати Манафорта. “Але якщо він (Трамп) так зробить, то наслідки будуть стрімкими і безжальними”, — попередив демократ. “Основа його (президента) підтримки істотно зменшиться, а це в свою чергу може привести до непрогнозованих законодавчим діям”, — додав Хек.

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Суд міста Олександрія (штат Вірджинія) у четвер засудив колишнього керівника передвиборного штабу Трампа до 47 місяців тюремного ув’язнення. Засуджений перед винесенням вироку просив суддю про поблажливість, але не вибачився за свою поведінку.

Крім того, Манафорт є відповідачем у суді столичного округу Колумбія. У Вашингтоні йому винесуть вирок 13 березня. Манафорт увійшов до складу виборчого штабу Трампа в березні 2016 року, очолив його в червні, але вже в серпні був звільнений після того, як Київ звинуватив його в незаконному отриманні великих грошових сум в 2007-2012 роках.

Як повідомляв УНН, федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухиляння від сплати податків та банківські махінації.