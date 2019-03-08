Демократы считают, что Трамп побоится помиловать Манафорта

Ему был задан вопрос, решится ли президент США на то, чтобы помиловать Манафорта.

“Я не считаю, что он (Трамп) поступит так”, — отметил конгрессмен. “Есть невидимая красная черта, и если он (президент США) пересечет ее, то наши коллеги-республиканцы, наконец, выступят вперед и поставят интересы страны выше партийных, чего мы от них давно с нетерпением ожидаем”, — подчеркнул Хек.

По его мнению, американский лидер прекрасно это осознает и поэтому не воспользуется своим правом помиловать Манафорта. “Но если он (Трамп) так сделает, то последствия будут стремительными и безжалостными”, — предупредил демократ. “Основа его (президента) поддержки существенно уменьшится, а это в свою очередь может привести к непрогнозируемым законодательным действиям”, — добавил Хек.

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Суд города Александрия (штат Вирджиния) в четверг приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа до 47 месяцев тюремного заключения. Осужденный перед вынесением приговора просил судью о снисхождении, но не извинился за свое поведение.

Кроме того, Манафорт является ответчиком в суде столичного округа Колумбия. В Вашингтоне ему вынесут приговор 13 марта. Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.

Как сообщал УНН, федеральный суд США приговорил бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 месяцев заключения за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.