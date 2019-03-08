Демократы считают, что Трамп побоится помиловать Манафорта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп не примет решение о помиловании бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, осужденного в четверг судом почти до четырех лет лишения свободы. Такое мнение высказал в четверг в эфире телекомпании CNN член комитета по разведке нижней палаты Конгресса Дэнни Хек (демократ от штата Вашингтон), передает УНН.
Ему был задан вопрос, решится ли президент США на то, чтобы помиловать Манафорта.
“Я не считаю, что он (Трамп) поступит так”, — отметил конгрессмен. “Есть невидимая красная черта, и если он (президент США) пересечет ее, то наши коллеги-республиканцы, наконец, выступят вперед и поставят интересы страны выше партийных, чего мы от них давно с нетерпением ожидаем”, — подчеркнул Хек.
По его мнению, американский лидер прекрасно это осознает и поэтому не воспользуется своим правом помиловать Манафорта. “Но если он (Трамп) так сделает, то последствия будут стремительными и безжалостными”, — предупредил демократ. “Основа его (президента) поддержки существенно уменьшится, а это в свою очередь может привести к непрогнозируемым законодательным действиям”, — добавил Хек.
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Суд города Александрия (штат Вирджиния) в четверг приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа до 47 месяцев тюремного заключения. Осужденный перед вынесением приговора просил судью о снисхождении, но не извинился за свое поведение.
Кроме того, Манафорт является ответчиком в суде столичного округа Колумбия. В Вашингтоне ему вынесут приговор 13 марта. Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.
Как сообщал УНН, федеральный суд США приговорил бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 месяцев заключения за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.