Манафорт продовжував свої справи в Україні в 2018 році - ЗМІ

Подробиці з'явилися в розшифровці стенограми, опублікованій в четвер, 7 лютого, після закритих слухань прокурорів і команди захисту колишнього голови президентської кампанії Дональда Трампа.

Так, на слуханнях адвокати обговорили, чи була у Манафорта мотивація брехати в одному разі, не зазначеному в стенограмі, щоб "принаймні, збільшити його шанси на помилування".

В іншому випадку під час слухання прокурор Ендрю Вайсманн стверджував, що Манафорт міг брехати, щоб приховати схему перенаправлення грошей самому собі, поки виконував неоплачувану роботу для кампанії Трампа.

Раніше стало відомо, що Манафорт разом з Костянтином Килимником - помічником, якому також були пред'явлені звинувачення під час розслідування Мюллера, - неодноразово обговорювали "мирний план" для України, в тому числі під час однієї зустрічі в серпні 2016 року, коли Манафорт був головою передвиборної кампанії Трампа.

Основна мета плану - вирішення військових дій в Україні, що призвело б до скасування санкцій проти Росії.

Пара також зустрілася в грудні 2016 року, в січні 2017 року, коли Килимник перебував у Вашингтоні, і знову в лютому 2017 року, а так само зовсім недавно - взимку 2018 року, підсумувала окружний суддя США Емі Берман Джексон.

Джексон не була остаточно впевнена, чи збрехав Манафорт, і призначила ще одне закрите слухання на середу, пише видання.

У свою чергу офіс Мюллера стверджує, що Манафорт "навмисно надав неправдиву інформацію" на обговореннях на декілька тем, таких як його взаємодія з Килимником. Виходячи з судових документів, прокурори стверджують, що Манафорт передав дані опитувань, пов'язаних з президентською кампанією, Килимнику під час кампанії, і що обидва проводили роботу, пов'язану з опитуваннями громадської думки, в Україні в 2018 році.

Стенограма додала новий натяк на інтригу про відому раніше зустріч, що відбулася 2 серпня 2016 року в Grand Havana Room, висококласному сигарному барі на Манхеттені, між Манафортом і Килимником в розпал кампанії Трампа.

На слуханні Вайсманн сказав, що на зустрічі був присутній Рік Гейтс, головний заступник Манафорта в кампанії Трампа і в Україні, який також визнав себе винним в розслідуванні Мюллера. Прокурор повідомив, що, згідно зі свідченнями Гейтса, співрозмовники покинули приміщення через різні виходи.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, раніше слідству стало відомо, що під час зустрічі, що відбулася в 2016-му році між главою передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Полом Манафортом і росіянином Костянтином Килимником, чоловіки обговорювали так званий "мирний план" по Україні.



Більше того, з документів стенограми, отриманих журналістами, стало відомо, що Мюллер звинувачує Манафорта в передачі даних опитувань громадської думки під час президентської кампанії 2016- го року його бізнес-партнеру Килимнику, якого підозрюють в зв'язках з російською розвідкою.