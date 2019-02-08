Манафорт продовжував свої справи в Україні в 2018 році - ЗМІ

ukru
22 березня, 16:18 • 194611 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 167431 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 166142 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 153680 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 132400 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 174028 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 174268 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 159478 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 295829 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159527 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 136869 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 134214 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 135317 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 119660 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 108795 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 214415 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 295829 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 252969 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 232886 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 195966 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 103483 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 101996 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 105571 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 100375 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 107861 перегляди
Актуальне
Манафорт продовжував свої справи в Україні в 2018 році - ЗМІ

Манафорт продовжував свої справи в Україні в 2018 році - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12077 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прокурори стверджують, що Пол Манафорт працював над політичними питаннями в Україні в 2018 році вже після звинувачень, пред'явлених йому під час розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на судові документи, передає УНН.

Подробиці з'явилися в розшифровці стенограми, опублікованій в четвер, 7 лютого, після закритих слухань прокурорів і команди захисту колишнього голови президентської кампанії Дональда Трампа.

Так, на слуханнях адвокати обговорили, чи була у Манафорта мотивація брехати в одному разі, не зазначеному в стенограмі, щоб "принаймні, збільшити його шанси на помилування".

В іншому випадку під час слухання прокурор Ендрю Вайсманн стверджував, що Манафорт міг брехати, щоб приховати схему перенаправлення грошей самому собі, поки виконував неоплачувану роботу для кампанії Трампа.

Раніше стало відомо, що Манафорт разом з Костянтином Килимником - помічником, якому також були пред'явлені звинувачення під час розслідування Мюллера, - неодноразово обговорювали "мирний план" для України, в тому числі під час однієї зустрічі в серпні 2016 року, коли Манафорт був головою передвиборної кампанії Трампа.

Основна мета плану - вирішення військових дій в Україні, що призвело б до скасування санкцій проти Росії.

Пара також зустрілася в грудні 2016 року, в січні 2017 року, коли Килимник перебував у Вашингтоні, і знову в лютому 2017 року, а так само зовсім недавно - взимку 2018 року, підсумувала окружний суддя США Емі Берман Джексон.

Джексон не була остаточно впевнена, чи збрехав Манафорт, і призначила ще одне закрите слухання на середу, пише видання.

У свою чергу офіс Мюллера стверджує, що Манафорт "навмисно надав неправдиву інформацію" на обговореннях на декілька тем, таких як його взаємодія з Килимником. Виходячи з судових документів, прокурори стверджують, що Манафорт передав дані опитувань, пов'язаних з президентською кампанією, Килимнику під час кампанії, і що обидва проводили роботу, пов'язану з опитуваннями громадської думки, в Україні в 2018 році.

Стенограма додала новий натяк на інтригу про відому раніше зустріч, що відбулася 2 серпня 2016 року в Grand Havana Room, висококласному сигарному барі на Манхеттені, між Манафортом і Килимником в розпал кампанії Трампа.

На слуханні Вайсманн сказав, що на зустрічі був присутній Рік Гейтс, головний заступник Манафорта в кампанії Трампа і в Україні, який також визнав себе винним в розслідуванні Мюллера. Прокурор повідомив, що, згідно зі свідченнями Гейтса, співрозмовники покинули приміщення через різні виходи.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, раніше слідству стало відомо, що під час зустрічі, що відбулася в 2016-му році між главою передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Полом Манафортом і росіянином Костянтином Килимником, чоловіки обговорювали так званий "мирний план" по Україні.

Більше того, з документів стенограми, отриманих журналістами, стало відомо, що Мюллер звинувачує Манафорта в передачі даних опитувань громадської думки під час президентської кампанії 2016- го року його бізнес-партнеру Килимнику, якого підозрюють в зв'язках з російською розвідкою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,898.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,004.79