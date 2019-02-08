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Манафорт продолжал свои дела в Украине в 2018 году – СМИ

Манафорт продолжал свои дела в Украине в 2018 году – СМИ

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Прокуроры утверждают, что Пол Манафорт работал над политическими вопросами в Украине в 2018 году уже после обвинений, предъявленных ему в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы, передаёт УНН.

Подробности появились в расшифровке стенограммы, опубликованной в четверг, 7 февраля, после закрытых слушаний прокуроров и команды защиты бывшего председателя президентской кампании Дональда Трампа.

Так, на слушаниях адвокаты обсудили, была ли у Манафорта мотивация лгать в одном случае, не указанном в стенограмме, чтобы “по крайней мере, увеличить его шансы на помилование”.

В другом случае во время слушания прокурор Эндрю Вайсманн утверждал, что Манафорт мог лгать, чтобы скрыть схему перенаправления денег самому себе, пока выполнял неоплачиваемую работу для кампании Трампа.

Ранее стало известно, что Манафорт вместе с Константином Килимником — помощником, которому также были предъявлены обвинения в ходе расследования Мюллера, — неоднократно обсуждали “мирный план” для Украины, в том числе во время одной встречи в августе 2016 года, когда Манафорт был председателем предвыборной кампании Трампа.

Основная цель плана — разрешение военных действий в Украине, которое привело бы к отмене санкций против России.

Пара также встретилась в декабре 2016 года, в январе 2017 года, когда Килимник находился в Вашингтоне, и снова в феврале 2017 года, а так же совсем недавно — зимой 2018 года, подитожила окружной судья США Эми Берман Джексон.

Джексон не была окончательно уверена, солгал ли Манафорт, и назначил еще одно закрытое слушание на среду, пишет издание.

В свою очередь офис Мюллера утверждает, что Манафорт “преднамеренно предоставил ложную информацию” на обсуждениях по нескольким темам, таким как его взаимодействие с Килимником. Исходя из судебных документов, прокуроры утверждают, что Манафорт передал данные опросов, связанных с президентской кампанией, Килимнику во время кампании, и что оба проводили работу, связанную с опросами общественного мнения, в Украине в 2018 году.

Стенограмма добавила новый намек на интригу о ранее известной встрече, состоявшейся 2 августа 2016 года в Grand Havana Room, высококлассном сигарном баре на Манхэттене, между Манафортом и Килимником в разгар кампании Трампа.

На слушании Вайсманн сказал, что на встрече присутствовал Рик Гейтс, главный заместитель Манафорта в кампании Трампа и в Украине, который также признал себя виновным в расследовании Мюллера. Прокурор сообщил, что, согласно свидетельствам Гейтса, собеседники покинули помещение через разные выходы.

Напомним, по информации СМИ, ранее следствию стало известно, что во время встречи, состоявшейся в 2016-м году между главой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и россиянином Константином Килимником, мужчины обсуждали так называемый “мирный план” по Украине.

Более того, из документов стенограммы, полученных журналистами, стало известно, что Мюллер обвиняет Манафорта в передаче данных опросов общественного мнения во время президентской кампании 2016-го года его бизнес-партнеру Килимнику, которого подозревают в связях с российской разведкой.

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