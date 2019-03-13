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Манафорта приговорили к еще 43 месяцам тюрьмы

Киев • УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был приговорен к тюремному заключению еще на 43 месяца по обвинению, связанному с расследованием о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, передаёт УНН со ссылкой на BBC.

Манафорта приговорили к еще 43 месяцам тюрьмы

Ранее 69-летнему лоббисту уже вынесли приговор о тюремном заключении на 47-месячный срок за мошенничество в отдельном деле. В общей сумме на сегодня Манафорту светит как минимум 7 лет и 5 месяцев заключения.

Последний приговор вытекает из двух обвинений в заговоре. Оба случая связаны с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Однако ни одно из обвинений Манафорта не относится к обвинениям в сговоре с Россией.

Напомним, Манафорт уже признал свою вину в этих преступлениях а также в сговоре с целью отмывания средств, налогового мошенничества, а также в международном лоббизме без регистрации и согласился сотрудничать со следствием в сентябре.

Однако, как установила судья, он нарушил условия сотрудничества. В прошлом месяце судья Джексон установила, что Манафорт намеренно лгал прокурорам и освободила сторону обвинения от обязательств в рамках соглашения о сотрудничестве с подозреваемым.

Манафорта от пребывания полного срока заключения может спасти президентское помилование, пишут в СМИ.

Трамп благосклонно относится к Манафорту, передаёт издание The Daily Beast, ссылаясь на информацию от лиц из близкого окружения президента. Однако, президент Трамп не предоставил четкого ответа на вопрос о возможном помиловании Манафорта.

"Мы это не обсуждали", - заявил Трамп в пятницу журналистам.

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