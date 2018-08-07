Справа Манафорта: викрили схеми приховування зароблених в Україні мільйонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Діловий партнер екс-керівника передвиборчої кампанії американського президента Рік Гейтс розповів, як він допоміг Полу Манафорту приховати мільйони доларів, зароблені в українських клієнтів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Як свідок в суді США напередодні Гейтс засвідчив, що багаті українські бізнесмени заплатили Манафорту мільйони доларів за політичну консультацію в Україні через банківські перекази на рахунки на Кіпрі, створені для Манафорта.

Прокурори стверджують, що Манафорт здійснив податкове шахрайство, не повідомивши "значного відсотка" від понад 60 мільйонів доларів, які, за словами сторони обвинувачення, він отримав від українських клієнтів.

Гейтс свідчив про схему платежів, кажучи, що Манафорт сказав йому: "Українські бізнесмени ... наказали йому створити кіпрські рахунки" як прикриття для їхніх виплат.

"На прохання пана Манафорта ми не розкрили іноземні банківські рахунки" податковим органам США, сказав Гейтс.

Гейтс засвідчив, що і він, і Манафорт мали контроль над закордонними банківськими рахунками, на яких зберігалися українські гроші.

Гейтс розповів, що інша особа, яка отримала контроль над рахунками, - політичний консультант та близький бізнес-партнер Манафорта Костянтин Килимник.

У судових засіданнях спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив Килимника в тому, що він має зв’язки з російськими спецслужбами, ці звинувачення він заперечив.

Нагадаємо, у суді в справі Манафорта розповіли про його розорення.

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