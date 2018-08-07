Дело Манафорта: раскрыли схемы сокрытия заработанных в Украине миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Деловой партнер экс-руководителя предвыборной кампании американского президента Рик Гейтс рассказал, как он помог Полу Манафорту скрыть миллионы долларов, заработанных у украинских клиентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Как свидетель в суде США накануне Гейтс показал, что богатые украинские бизнесмены заплатили Манафорту миллионы долларов за политическую консультацию в Украине через банковские переводы на счета на Кипре, предназначенные для Манафорта.
Прокуроры утверждают, что Манафорт совершил налоговое мошенничество, оставив "значительный процент" от более 60 миллионов долларов, которые, по словам стороны обвинения, он получил от украинских клиентов.
Гейтс говорил о схеме платежей, говоря, что Манафорт сказал ему: "Украинские бизнесмены... приказали ему создать кипрские счета" как прикрытие для их выплат.
"По просьбе господина Манафорта мы не раскрыли иностранные банковские счета" налоговым органам США, сказал Гейтс.
Гейтс показал, что и он, и Манафорт имели контроль над зарубежными банковскими счетами, на которых хранились украинские деньги.
Гейтс рассказал, что другое лицо, получившее контроль над счетами, - политический консультант и близкий бизнес-партнер Манафорта Константин Килимник.
В судебных заседаниях специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил Килимника в том, что он имеет связи с российскими спецслужбами, эти обвинения он отрицал.
Напомним, в суде в деле Манафорта рассказали о его разорении.