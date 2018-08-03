У суді в справі Манафорта розповіли про його розорення

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Показання свідків у суді над колишнім керівником кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом, який триває третій день в окружному суді Александрії в американському штаті Вірджинія, продемонстрували, що до 2016 року американський лобіст був фінансово розорений. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.