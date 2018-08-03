У суді в справі Манафорта розповіли про його розорення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Показання свідків у суді над колишнім керівником кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом, який триває третій день в окружному суді Александрії в американському штаті Вірджинія, продемонстрували, що до 2016 року американський лобіст був фінансово розорений. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Про фінансові труднощі Манафорта під час допиту розповіла керуючий директор фірми Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno (NKSFB) Хезер Уошкен. Вона вела особисті і бізнес-рахунки Манафорта з 2011-го по 2018 рік.
Уошкен підтвердила, що у 2016 році Пол Манафорт почав відчувати фінансові труднощі. Рахунки фірми DMP International мали негативний баланс. Це могло стати підставою для банківських махінацій, в яких звинувачують Манафорта. Так, прокурори представили докази, що колишній керівник кампанії Дональда Трампа відправив електронного листа в один з банків Чикаго, де намагався отримати кредит, з недостовірною інформацією про доходи. Хезер Уошкен підтвердила невідповідність фінансових документів, які вона відсилала Полу Манафорту, і тих, які він надав банку.
Лист від Манафорта в банк може потенційно підірвати стратегію його адвокатів, які намагаються покласти провину за будь-які фінансові порушення на його колишнього ділового партнера Ріка Гейтса, відзначає видання.
Уошкен заявила, що "містер Гейтс займався питаннями, пов'язаними з DMP, але саме від містера Манафорта залежало останнє слово". Вона також заявила, що зарплата Ріка Гейтса, виходячи з фінансових документів, становила 240 тисяч доларів на рік. Консалтингова фірма Манафорта також оплачувала послуги й українського партнера американського лобіста Костянтина Килимника. Його прізвище кілька разів згадується в банківських переказах на різні суми: від 13000 до 73000 дол.
Уошкен заявила, що не знала про існування зарубіжних рахунків у Пола Манафорта. Вона також ніколи не чула про фірми Peranova Holdings Limited, Global Highway Limited і Lucicle Consultants Limited, оплату від яких отримували підрядники, які виконували різні роботи для Пола Манафорта.
Перед Хезер Уошкен виступили інші свідки.
У середу сторона обвинувачення допитала майже десять свідків, серед яких були агент ФБР, колега Пола Манафорта, який працював з ним в Україні, а також близький друг американського лобіста. Очікується, що у п'ятницю в суді виступить Рік Гейтс - ключовий свідок сторони звинувачення.
Нагадаємо, прокурор США заявив, що Манафорт приховував отримані у Януковича гроші.