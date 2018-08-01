Прокурор США заявив, що Манафорт приховував отримані в Януковича гроші

Прокурор Узо Асоні, член команди спецпрокурора у "російській справі" Роберта Мюллера заявив, що Манафорт скуповував дорогі будинки та автомобілі, витратив понад півмільйона на "привабливий одяг", ще 21 тисячу доларів – на годинник.

Адвокат Манафорта Томас Зенле назвав 69-річного Манафорта успішним упродовж 40 років політичним консультантом. За словами захисника, Манафорт залишив щоденні операції своєї компанії на колишнього колегу Ріка Гейтса, який зрадив його.

Цією заявою адвокат зробив очевидною головну лінію захисту – атаку на авторитет Гейтса, який у лютому визнав себе винним і погодився співпрацювати з розслідуванням Мюллера, пише видання.

Очікується, що саме Рік Гейтс буде головним свідком у суді.

Процес, який розпочався у Вірджинії, буде першим зі щонайменше двох. Другий має розпочатися у вересні в столичному окрузі Колумбія, головна увага цього процесу буде прикута до політичних питань. У червні 2016 року Манафорт був присутній на зустрічі функціонерів з оточення Трампа з громадянами Росії, які нібито мали у своєму розпорядженні компрометуючі матеріали щодо кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер та його команда вже 14 місяців проводять розслідування ймовірного втручання Кремля у вибори в США.