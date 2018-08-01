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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Прокурор США заявил, что Манафорт скрывал полученные у Януковича деньги

Прокурор США заявил, что Манафорт скрывал полученные у Януковича деньги

Киев  •  УНН

 • 9794 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Американские прокуроры в начале суда над бывшим главой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом в американском штате Вирджиния заявили, что считают его налоговым мошенником и что Манафорт использовал оффшорные счета, чтобы скрыть миллионы долларов, полученные за работу в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Прокурор Узо Асони, член команды спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера заявил, что Манафорт скупал дорогие дома и автомобили, потратил более полумиллиона на "привлекательную одежду", еще 21 тысячу долларов - на часы.

Адвокат Манафорта Томас Зенле назвал 69-летнего Манафорта успешным на протяжении 40 лет политическим консультантом. По словам защитника, Манафорт оставил ежедневные операции своей компании на бывшего коллегу Рика Гейтса, который предал его.

Этим заявлением адвокат сделал очевидной главную линию защиты - атаку на авторитет Гейтса, который в феврале признал себя виновным и согласился сотрудничать с расследованием Мюллера, пишет издание.

Ожидается, что именно Рик Гейтс будет главным свидетелем в суде.

Процесс, который начался в Вирджинии, будет первым из по меньшей мере двух. Второй должен начаться в сентябре в столичном округе Колумбия, главное внимание этого процесса будет приковано к политическим вопросам. В июне 2016 года Манафорт присутствовал на встрече функционеров из окружения Трампа с гражданами России, которые якобы имели в своем распоряжении компрометирующие материалы в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Специальный прокурор Роберт Мюллер и его команда уже 14 месяцев проводят расследование возможного вмешательства Кремля в выборы в США.

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