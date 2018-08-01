Захист Манафорта у суді намагається перекласти провину на його ділового партнера Гейтса
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Захист екс-глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта у вівторок під час перших дебатів сторін у федеральному суді міста Александрія (штат Вірджинія) спробувала перекласти відповідальність за ухилення податків і порушення інших статей банківського законодавства на його колишнього ділового партнера Ріка Гейтса. Про це повідомила газета Politico, кореспондент якої був присутній на засіданні, передає УНН.
“Те, на чому грунтується справа спеціального прокурора (Роберта Мюллера), в повній мірі лежить на плечах Ріка Гейтса”, — наводить видання слова адвоката Манафорта Тома Зенле, який потім і зовсім звинуватив Гейтса в привласненні коштів свого партнера. “Він розтратив мільйони доларів, що належали його давньому роботодавцю. Він зловживав довірою (Манафорта)”, — продовжив адвокат на перших слуханнях після призначення 12 присяжних у справі.
Разом з тим, як зазначило видання, звинувачення і раніше стверджує, що сам Манафорт нехтував податковим і банківським законодавством. “Чоловік у залі засідання (Манафорт) був переконаний, що закон йому не писаний — ні податкове законодавство, ні банківське законодавство. Пол Манафорт ставив себе і свої гроші вище закону”, — зазначив прокурор.