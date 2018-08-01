Захист Манафорта у суді намагається перекласти провину на його ділового партнера Гейтса

“Те, на чому грунтується справа спеціального прокурора (Роберта Мюллера), в повній мірі лежить на плечах Ріка Гейтса”, — наводить видання слова адвоката Манафорта Тома Зенле, який потім і зовсім звинуватив Гейтса в привласненні коштів свого партнера. “Він розтратив мільйони доларів, що належали його давньому роботодавцю. Він зловживав довірою (Манафорта)”, — продовжив адвокат на перших слуханнях після призначення 12 присяжних у справі.

Разом з тим, як зазначило видання, звинувачення і раніше стверджує, що сам Манафорт нехтував податковим і банківським законодавством. “Чоловік у залі засідання (Манафорт) був переконаний, що закон йому не писаний — ні податкове законодавство, ні банківське законодавство. Пол Манафорт ставив себе і свої гроші вище закону”, — зазначив прокурор.