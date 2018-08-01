Защита Манафорта в суде пытается переложить вину на его делового партнера Гейтса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Защита экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта во вторник во время первых дебатов сторон в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния) попыталась переложить ответственность за уклонение от уплаты налогов и нарушения других статей банковского законодательства на его бывшего делового партнера Рика Гейтса. Об этом сообщила газета Politico, корреспондент которой присутствовал на заседании, передает УНН.
“То, на чем основывается дело специального прокурора (Роберта Мюллера), в полной мере лежит на плечах Рика Гейтса”, — приводит издание слова адвоката Манафорта Тома Зенле, который потом и вовсе обвинил Гейтса в присвоении средств своего партнера.
“Он растратил миллионы долларов, принадлежавших его давнему работодателю. Он злоупотреблял доверием (Манафорта)”, — продолжил адвокат на первых слушаниях после назначения 12 присяжных по делу.
Вместе с тем, как отметило издание, обвинения по-прежнему утверждает, что сам Манафорт пренебрегал налоговым и банковским законодательством.
“Мужчина в зале заседания (Манафорт) был убежден, что закон ему не писан — ни налоговое законодательство, ни банковское законодательство. Пол Манафорт ставил себя и свои деньги выше закона”, — отметил прокурор.