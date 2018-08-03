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В суде по делу Манафорта рассказали о его разорении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Показания свидетелей в суде над Полом Манафортом, который длится третий день в окружном суде Александрии в американском штате Вирджиния, продемонстрировали, что к 2016 году американский лоббист был финансово разорен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

О финансовых трудностях бывшего руководителя кампании Дональда Трампа во время допроса рассказала управляющий директор фирмы Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno (NKSFB) Хезер Уошкен. Она вела личные и бизнес-счета Манафорта с 2011-го по 2018 год. 

Уошкен подтвердила, что в 2016 году Пол Манафорт начал испытывать финансовые трудности. Счета фирмы DMP International имели негативный баланс. Это могло стать основанием для банковских махинаций, в которых обвиняют Манафорта. Так, прокуроры представили доказательства, что бывший руководитель кампании Дональда Трампа отправил электронное письмо в один из банков Чикаго, где пытался получить кредит, с недостоверной информацией о доходах. Хезер Уошкен подтвердила несоответствие финансовых документов, которые она отсылала Полу Манафорту, и тех, которые он предоставил банку.

Письмо от Манафорта в банк может потенциально подорвать стратегию его адвокатов, которые пытаются возложить вину за какие-либо финансовые нарушения на его бывшего делового партнера Рика Гейтса, отмечает издание.

Уошкен заявила, что "мистер Гейтс занимался вопросами, связанными с DMP, но именно от мистера Манафорта зависело последнее слово". Она также заявила, что зарплата Рика Гейтса, исходя из финансовых документов, составляла 240 тысяч долларов в год. Консалтинговая фирма Манафорта также оплачивала услуги и украинского партнера американского лоббиста Константина Килимника. Его фамилия несколько раз упоминается в банковских переводах на разные суммы: от 13000 до 73000 долл.

Уошкен заявила, что не знала о существовании зарубежных счетов у Пола Манафорта. Она также никогда не слышала о фирмах Peranova Holdings Limited, Global Highway Limited и Lucicle Consultants Limited, оплату от которых получали подрядчики, выполнявшие разные работы для Пола Манафорта.

Перед Хезер Уошкен выступили другие свидетели.

В среду сторона обвинения допросила почти десять свидетелей, среди которых были агент ФБР, коллега Пола Манафорта, работавший с ним в Украине, а также близкий друг американского лоббиста. Ожидается, что в пятницу в суде выступит Рик Гейтс - ключевой свидетель стороны обвинения.

Напомним, прокурор США заявил, что Манафорт скрывал полученные у Януковича деньги.

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