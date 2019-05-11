Адвокат Трампа скасував зустріч із Зеленським через "ворогів США"

Адвокат Трампа заявив, що якщо б він приїхав в Україну, то він би опинився у “середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам у розслідуванні 2016 року”.

Кого саме мав на увазі Джуліані — не уточнюється.

“Виходячи з того, що я чув від двох дуже надійних людей сьогодні ввечері, я переконаний, що президент (Зеленський) оточений людьми, які є ворогами президента (Трампа), та особами, які — принаймні одному випадку — явно корумповані й залучені до цієї схеми”, — сказав адвокат.

Раніше УНН повідомляв, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джуліані — планує поїздку в Україну, прагнучи підштовхнути нову владу в Києві до просування вперед з розслідуваннями, які, як він сподівається, допоможуть Трампу.