Адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским из-за "врагов США"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом Джулиани заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, передает УНН.
Адвокат Трампа заявил, что если бы он приехал в Украину, то он бы оказался в “среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного, который был вовлечен в помощь демократам в расследовании 2016 года”.
Кого именно имел в виду Джулиани — не уточняется.
“Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент (Зеленский) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа), и лицами, которые — по крайней мере в одном случае — явно коррумпированные и привлечены к этой схемы”, — сказал адвокат.
Ранее УНН сообщал, что личный адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джулиани — планирует поездку в Украину, стремясь подтолкнуть новую власть в Киеве к продвижению вперед с расследованиями, которые, как он надеется, помогут Трампу.