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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112806 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123653 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115176 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121116 просмотра

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Конгрессмен обвинил Трампа в подстрекательстве Украины к вмешательству в выборы в США

Конгрессмен обвинил Трампа в подстрекательстве Украины к вмешательству в выборы в США

Киев  •  УНН

 • 13833 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп пытается заставить Украину косвенно помочь ему переизбраться на второй срок на выборах 2020 путем дискредитации своего вероятного соперника в предвыборной борьбе — бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Такое мнение высказал в четверг в эфире телекомпании CNN конгрессмен Брэд Шерман (демократ от штата Калифорния), передает УНН.

Он утвердительно ответил на вопрос, указывает предполагаемое решение администрации США о возможной замораживании 250 млн долларов военной помощи Украине на стремление Трампа заручиться поддержкой РФ в переизбрании на пост президента США в 2020 году.

“Одновременно в Украине сейчас снова ведется расследование, которое, как надеется Трамп, опозорит Джо Байдена. Таким образом он (Трамп) пытается подтолкнуть Украину в том же направлении. Он хочет, чтобы Украина навредила Байдену так же, как Россия навредила Хиллари Клинтон на выборах 2016 года”, — утверждает конгрессмен.

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Он приравнял такой вариант вмешательства в будущие президентские выборы в США.

Как сообщало CNN, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) в среду выступил с утверждением, что Трамп в вопросе помощи Украине руководствуется политическими соображениями.

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Напомним, газета Politico ранее сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 году финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. По данным издания, президент хочет убедиться, что средства используются наилучшим с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На просмотре средства будут заморожены.

После этих заявлений Трампа, в Пентагоне пересмотрели объемы военной помощи США Украине и пришли к выводу, что ее следует продолжать, а Сенатор США Роб Портман поддержал предоставление военной помощи Украине.

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