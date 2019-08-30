Конгрессмен обвинил Трампа в подстрекательстве Украины к вмешательству в выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп пытается заставить Украину косвенно помочь ему переизбраться на второй срок на выборах 2020 путем дискредитации своего вероятного соперника в предвыборной борьбе — бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Такое мнение высказал в четверг в эфире телекомпании CNN конгрессмен Брэд Шерман (демократ от штата Калифорния), передает УНН.
Он утвердительно ответил на вопрос, указывает предполагаемое решение администрации США о возможной замораживании 250 млн долларов военной помощи Украине на стремление Трампа заручиться поддержкой РФ в переизбрании на пост президента США в 2020 году.
“Одновременно в Украине сейчас снова ведется расследование, которое, как надеется Трамп, опозорит Джо Байдена. Таким образом он (Трамп) пытается подтолкнуть Украину в том же направлении. Он хочет, чтобы Украина навредила Байдену так же, как Россия навредила Хиллари Клинтон на выборах 2016 года”, — утверждает конгрессмен.
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Он приравнял такой вариант вмешательства в будущие президентские выборы в США.
Как сообщало CNN, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) в среду выступил с утверждением, что Трамп в вопросе помощи Украине руководствуется политическими соображениями.
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Напомним, газета Politico ранее сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 году финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. По данным издания, президент хочет убедиться, что средства используются наилучшим с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На просмотре средства будут заморожены.
После этих заявлений Трампа, в Пентагоне пересмотрели объемы военной помощи США Украине и пришли к выводу, что ее следует продолжать, а Сенатор США Роб Портман поддержал предоставление военной помощи Украине.
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