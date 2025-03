Сенатор США підтримав надання військової допомоги Україні

“Я наполегливо підтримую і працюю над тим, щоб забезпечити постійну допомогу безпеці України. У червні Пентагон заявив, що перерахує 250 мільйонів доларів додаткової допомоги на допомогу України, щоб захищати свій суверенітет від російської агресії”, — йдеться у повідомленні.

“Я зустрічався з президентом (України Володимиром - ред) Зеленським, який є проамериканським реформатором. У нього є потенціал стати одним з найбільших партнерів Америки і йому потрібна наша допомога у відсічі російській агресії”, - додав сенатор.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Пентагон думає продовжити військову допомогу Україні.

У свою чергу, Reuters зазначає, що якщо Трамп не ухвалить остаточне рішення до кінця фіскального року 30 вересня, то допомога буде надаватися у визначених обсягах.

Нагадаємо, раніше теж видання Politico повідомило про затримку військової допомоги США Україні обсягом у 250 мільйонів доларів, призначену для стримування Росії. Допомога включає, зокрема, кошти як на озброєння, так і на тренування й обладнання.

Зокрема, під час свого офіційного візиту до Республіки Беларусь, радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон 29 серпня заявив, що питання про надання військової допомоги Україні Вашингтон вирішить найближчим часом, повідомляло видання Belta.

I strongly support & have worked to secure continued security assistance to #Ukraine. In June, DoD announced it would transfer $250 million in additional security assistance to help #Ukraine defend its sovereignty from Russian aggression.

— Rob Portman (@senrobportman) August 29, 2019