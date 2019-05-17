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Луценко заявив про відсутність правопорушень у справах колишнього віце-президента США і його сина

Луценко заявив про відсутність правопорушень у справах колишнього віце-президента США і його сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не має доказів щодо вчинення правопорушень кандидатом в президенти США Джо Байденом або його сином, незважаючи на численні звинувачення з боку адвоката президента Дональда Трампа. Про це Луценко заявив виданню Bloomberg, передає УНН.

Питання стосується дипломатичних дій Байдена, в той час як його син, Хантер Байден, знаходився в раді директорів Burisma Group, однієї з найбільших приватних газових компаній США. Будучи віце-президентом США, Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, включала заклик до відставки колишнього Генпрокурора країни Віктора Шокіна, пише видання.

У свою чергу Луценко заявив, що ні Хантер Байден, ні Burisma в теперішньому часі не є об'єктом розслідування. Разом з тим він додав, що планує надати Генеральному прокурору США Вільяму Барру детальну інформацію про платежі ради директорів Burisma, щоб американська влада могла перевірити, чи платив Хантер Байден податки на дохід в США.

"Я не хочу, щоб Україна знову стала суб'єктом президентських виборів в США. Хантер Байден не порушував ніяких українських законів - принаймні, на даний момент ми не бачимо ніяких порушень. Компанія може платити скільки завгодно своїй раді директорів", - сказав Генпрокурор України, додавши, що якщо у Байдена є проблема з податками, то не в Україні.

Прокурор виклав більш докладне пояснення того, що розслідувало його відомство після цілого ряду повідомлень, які розходяться. Хоча прокуратура не поновила справу проти Burisma, вона займається пошуком інформації про власника компанії в зв'язку з тривалим кримінальним розслідуванням іншого магната, який покинув країну п'ять років тому. Це стосується угоди, не пов'язаної з Хантером Байденом, сказав він.

Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що у Джо Байдена виник конфлікт інтересів, коли він спілкувався з українськими чиновниками щодо боротьби з корупцією. Джуліані сказав, що Байден, можливо, намагався допомогти бізнесу свого сина і що Україна повинна провести розслідування.

У березні 2016 року Байден пригрозив утримати мільярд доларів США у вигляді гарантій за кредитами, якщо Україна не впорається з корупцією і не звільнить генерального прокурора Віктора Шокіна, який незабаром покинув свій пост.

Луценко сказав Bloomberg, що на зустрічі з Джуліані в січні цього року вони говорили, в тому числі, про розслідування справи власника Burisma Миколи Злочевського.

Генпрокурор заявив, що його прокурори тепер розглядають дії Злочевського і десятка інших українців в контексті одного з найбільших кримінальних розслідувань в країні, яке було розпочато в 2014 році. Це розслідування зосереджене на діяльності Сергія Курченко, який володів групою газових компаній і був близьким соратником колишнього президента Віктора Януковича. Генеральний прокурор України звинуватив Курченко у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і розкраданні державного майна.

В рамках п'ятирічного розслідування Генеральна прокуратура з'ясувала, чи допомогла Курченко покупка терміналу зі зберігання нафти на півдні України у Злочевського в листопаді 2013 року відмивати гроші. Луценко заявив, що угода відбулася за кілька місяців до того, як Хантер Байден вступив в правління Burisma.

За словами генпрокурора, додаткового розслідування Злочевського і Burisma не проводиться. За його словами, в наступному місяці має бути відкрито окрему справу, що стосується продажу Злочевським нафтовидобувної компанії.

"Як тільки справа буде відкрито проти Злочевського, слідчі будуть слідувати процедурі. Наскільки я знаю, він знаходиться за межами України, тому його спочатку оголосять в розшук, а потім - в міжнародний розшук. Але поки нічого немає", - сказав Луценко.

Генеральний прокурор підкреслив, що нинішнє розслідування "жодним чином" не стосується Burisma.

"Усі справи проти Burisma були закриті. Я не бачу правопорушень серед іноземців, які працювали на Burisma в Україні", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНН, особистий адвокат Трампа - Рудольф Джуліані - в цьому місяці планував поїздку в Україну, прагнучи підштовхнути нову владу в Києві до просування вперед з розслідуваннями, які, як він сподівається, допоможуть Трампу, і шукає зустрічі з обраним президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше американський телеканал Fox News повідомив, що адвокат Трампа скасував зустріч із Зеленським через "ворогів США".

Байден-старший після цього розкритикував Джуліані за плани приїхати в Україну з метою підштовхнути початок розслідування відносно колишнього віце-президента і його сина.

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