Луценко заявил об отсутствии правонарушений в делах бывшего вице-президента США и его сына

Вопрос касается дипломатических действий Байдена, в то время как его сын, Хантер Байден, находился в совете директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний США. Будучи вице-президентом США, Байден-старший поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году, которая, в частности, включала призыв к отставке бывшего Генпрокурора страны Виктора Шокина, пишет издание.

В свою очередь Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma в настоящем времени не являются объектом расследования. Вместе с тем он добавил, что планирует предоставить Генеральному прокурору США Уильяму Барру подробную информацию о платежах совета директоров Burisma, чтобы американские власти могли проверить, платил ли Хантер Байден налоги на доход в США.

"Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений. Компания может платить сколько угодно своему совету директоров", - сказал Генпрокурор Украины, добавив, что если у Байдена есть проблема с налогами, то не в Украине.

Прокурор изложил более подробное объяснение того, что расследовало его ведомство после целого ряда расходящихся сообщений. Хотя прокуратура не возобновила дело против Burisma, она занимается поиском информации о владельце компании в связи с длительным уголовным расследованием другого магната, покинувшего страну пять лет назад. Это касается сделки, не связанной с Хантером Байденом, сказал он.

Ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что у Джо Байдена возник конфликт интересов, когда он общался с украинскими чиновниками относительно борьбы с коррупцией. Джулиани сказал, что Байден, возможно, пытался помочь бизнесу своего сына и что Украина должна провести расследование.

В марте 2016 года Байден пригрозил удержать миллиард долларов США в виде гарантий по кредитам, если Украина не справится с коррупцией и не уволит генерального прокурора Виктора Шокина, который вскоре покинул свой пост.

Луценко сказал Bloomberg, что на встрече с Джулиани в январе этого года они говорили, в том числе, о расследовании дела владельца Burisma Николая Злочевского.

Генпрокурор заявил, что его прокуроры теперь рассматривают действия Злочевского и десятка других украинцев в контексте одного из крупнейших уголовных расследований в стране, которое было начато в 2014 году. Это расследование сосредоточено на деятельности Сергея Курченко, который владел группой газовых компаний и был близким соратником бывшего президента Виктора Януковича. Генеральный прокурор Украины обвинил Курченко в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственного имущества.

В рамках пятилетнего расследования Генеральная прокуратура выяснила, помогла ли Курченко покупка терминала по хранению нефти на юге Украины у Злочевского в ноябре 2013 года отмывать деньги. Луценко заявил, что сделка произошла за несколько месяцев до того, как Хантер Байден вступил в правление Burisma.

По словам генпрокурора, дополнительного расследования Злочевского и Burisma не проводится. По его словам, в следующем месяце должно быть открыто отдельное дело, касающееся продажи Злочевским нефтедобывающей компании.

"Как только дело будет открыто против Злочевского, следователи будут следовать процедуре. Насколько я знаю, он находится за пределами Украины, поэтому его сначала объявят в розыск, а затем - в международный розыск. Но пока ничего нет", - сказал Луценко.

Генеральный прокурор подчеркнул, что нынешнее расследование "никоим образом" не касается Burisma.

"Все дела против Burisma были закрыты. Я не вижу правонарушений среди иностранцев, которые работали на Burisma в Украине", - сказал Луценко.

Как сообщал УНН, личный адвокат Трампа - Рудольф Джулиани – в этом месяце планировал поездку в Украину, стремясь подтолкнуть новую власть в Киеве к продвижению вперед с расследованиями, которые, как он надеется, помогут Трампу, и ищет встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.



Позже американский телеканал Fox News сообщил, что адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским из-за "врагов США".

Байден-старший после этого раскритиковал Джулиани за планы приехать в Украину с целью подтолкнуть начало расследования в отношении бывшего вице-президента и его сына.