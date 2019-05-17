Луценко заявил об отсутствии правонарушений в делах бывшего вице-президента США и его сына

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43592 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 65494 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 82152 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 94990 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123230 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111684 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137818 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144650 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130202 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

7 марта, 14:59 • 28813 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 38751 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 96250 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 70738 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 34024 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 96250 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123230 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149647 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161662 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220250 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 43578 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 38751 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 63646 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 92851 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93289 просмотра
Актуальное
Луценко заявил об отсутствии правонарушений в делах бывшего вице-президента США и его сына

Луценко заявил об отсутствии правонарушений в делах бывшего вице-президента США и его сына

Киев  •  УНН

 • 11587 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не имеет доказательств относительно совершения правонарушений кандидатом в президенты США Джо Байденом или его сыном, несмотря на многочисленные обвинения со стороны адвоката президента Дональда Трампа. Об этом Луценко заявил изданию Bloomberg, передаёт УНН.

Вопрос касается дипломатических действий Байдена, в то время как его сын, Хантер Байден, находился в совете директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний США. Будучи вице-президентом США, Байден-старший поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году, которая, в частности, включала призыв к отставке бывшего Генпрокурора страны Виктора Шокина, пишет издание.

В свою очередь Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma в настоящем времени не являются объектом расследования. Вместе с тем он добавил, что планирует предоставить Генеральному прокурору США Уильяму Барру подробную информацию о платежах совета директоров Burisma, чтобы американские власти могли проверить, платил ли Хантер Байден налоги на доход в США.

"Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений. Компания может платить сколько угодно своему совету директоров", - сказал Генпрокурор Украины, добавив, что если у Байдена есть проблема с налогами, то не в Украине.

Прокурор изложил более подробное объяснение того, что расследовало его ведомство после целого ряда расходящихся сообщений. Хотя прокуратура не возобновила дело против Burisma, она занимается поиском информации о владельце компании в связи с длительным уголовным расследованием другого магната, покинувшего страну пять лет назад. Это касается сделки, не связанной с Хантером Байденом, сказал он.

Ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что у Джо Байдена возник конфликт интересов, когда он общался с украинскими чиновниками относительно борьбы с коррупцией. Джулиани сказал, что Байден, возможно, пытался помочь бизнесу своего сына и что Украина должна провести расследование.

В марте 2016 года Байден пригрозил удержать миллиард долларов США в виде гарантий по кредитам, если Украина не справится с коррупцией и не уволит генерального прокурора Виктора Шокина, который вскоре покинул свой пост.

Луценко сказал Bloomberg, что на встрече с Джулиани в январе этого года они говорили, в том числе, о расследовании дела владельца Burisma Николая Злочевского.

Генпрокурор заявил, что его прокуроры теперь рассматривают действия Злочевского и десятка других украинцев в контексте одного из крупнейших уголовных расследований в стране, которое было начато в 2014 году. Это расследование сосредоточено на деятельности Сергея Курченко, который владел группой газовых компаний и был близким соратником бывшего президента Виктора Януковича. Генеральный прокурор Украины обвинил Курченко в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственного имущества.

В рамках пятилетнего расследования Генеральная прокуратура выяснила, помогла ли Курченко покупка терминала по хранению нефти на юге Украины у Злочевского в ноябре 2013 года отмывать деньги. Луценко заявил, что сделка произошла за несколько месяцев до того, как Хантер Байден вступил в правление Burisma.

По словам генпрокурора, дополнительного расследования Злочевского и Burisma не проводится. По его словам, в следующем месяце должно быть открыто отдельное дело, касающееся продажи Злочевским нефтедобывающей компании.

"Как только дело будет открыто против Злочевского, следователи будут следовать процедуре. Насколько я знаю, он находится за пределами Украины, поэтому его сначала объявят в розыск, а затем - в международный розыск. Но пока ничего нет", - сказал Луценко.

Генеральный прокурор подчеркнул, что нынешнее расследование "никоим образом" не касается Burisma.

"Все дела против Burisma были закрыты. Я не вижу правонарушений среди иностранцев, которые работали на Burisma в Украине", - сказал Луценко.

Как сообщал УНН, личный адвокат Трампа - Рудольф Джулиани – в этом месяце планировал поездку в Украину, стремясь подтолкнуть новую власть в Киеве к продвижению вперед с расследованиями, которые, как он надеется, помогут Трампу, и ищет встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже американский телеканал Fox News сообщил, что адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским из-за "врагов США".

Байден-старший после этого раскритиковал Джулиани за планы приехать в Украину с целью подтолкнуть начало расследования в отношении бывшего вице-президента и его сына.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы