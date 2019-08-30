Зеленський завтра поїде з візитом до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Республіки Польща 31 серпня. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
"31 серпня Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Республіки Польща на запрошення президента цієї країни Анджея Дуди", - вказано у повідомленні.
Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.
"1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь", - додали в ОПУ.
Нагадаємо, Трамп скасував свою поїздку до Польщі в ці вихідні.