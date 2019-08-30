Зеленский завтра поедет с визитом в Польшу

"31 августа Президент Украины Владимир Зеленский поедет с официальным визитом в Республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды", - указано в сообщении.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

"1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут брать в них участие", - добавили в ОПУ.

Напомним, Трамп отменил свою поездку в Польшу в эти выходные.