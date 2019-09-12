США разблокировали более 390 млн долларов помощи - посольство Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Администрация Дональда Трампа разблокировала средства по программам укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах Госдепартамента США и Пентагона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в США в Facebook.
"Поздравляем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения по разблокированию безопасности помощи Украине", - отметили на странице посольства.
В частности, речь идет о 250 млн долларов из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", 115 млн по программе Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26500000 по этой же программе из бюджета 2018 года. В целом это 391,5 млн, заключили в дипломатическом представительстве.
Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих усилению возможностей Вооруженных Сил Украины.
Такая поддержка Соединенными Штатами народа Украины в борьбе с российской агрессией "является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности", подчеркнули в посольстве Украины в США.
Напомним, сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа.