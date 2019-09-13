Зеленский - Тейлору: благодарен США за разблокировку военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с временным поверенным в делах США Уильямом Тейлором поблагодарил за постоянную поддержку со стороны Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Благодарен США за разблокировку военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что США в очередной раз подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной.
Напомним, Администрация Дональда Трампа разблокировала средства по программам укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах Госдепартамента США и Пентагона.
Как сообщал УНН, Зеленский и Данилюк приветствовали решение США по военной помощи Украине.