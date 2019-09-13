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Зеленський і Данилюк привітали рішення США щодо військової допомоги Україні

Зеленський і Данилюк привітали рішення США щодо військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 10515 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та Секретар РНБО України Олександр Данилюк привітали рішення Адміністрації Президента США і Конгресу щодо надання Україні допомоги у сфері безпеки, передає УНН.

“Вдячний США за розблокування військової допомоги Україні, за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. США вкотре підтвердили своє стратегічне партнерство з Україною. Разом працюємо далі!”, — написав Президент у себе в Telegram.

Секретар Ради національної безпеки і оборони також привітав рішення Адміністрації Президента США і Конгресу США щодо надання Україні допомоги у сфері безпеки, передає пресслужба РНБО.

“Вітаю підтвердження з Адміністрації Сполучених Штатів Америки про надання Україні військової допомоги на цей рік. Переконаний — це рішення як в інтересах України, так і США. Вдячний нашим американським друзям за плідну співпрацю та послідовну позицію, що вкотре демонструє високий рівень стратегічного партнерства та підтримку амбітних реформ Президента Зеленського, зокрема, у секторі безпеки та оборони. Працюємо далі”, — цитує пресслужба Данилюка.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала кошти за програмами зміцнення оборони і безпеки України, фінансування яких було затверджено раніше у бюджетах держдепартаменту США і Пентагону. Таким чином, США розблокували більш ніж 390 млн доларів допомоги Україні.

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