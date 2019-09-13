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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79447 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113826 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105592 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112324 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120619 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148765 просмотра

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Зеленский и Данилюк приветствовали решение США касательно военной помощи Украине

Зеленский и Данилюк приветствовали решение США касательно военной помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 10513 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк приветствовали решение администрации президента США и Конгресса о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности, передает УНН.

“Благодарен США за разблокировку военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше!”, — написал президент у себя в Telegram.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также приветствовал решение Администрации Президента США и Конгресса США о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности, передает пресс-служба СНБО.

“Поздравляю подтверждение из Администрации Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине военной помощи на этот год. Убежден — это решение как в интересах Украины, так и США. Благодарен нашим американским друзьям за плодотворное сотрудничество и последовательную позицию, что который раз демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства и поддержку амбициозных реформ Президента Зеленского, в частности, в секторе безопасности и обороны. Работаем дальше”, — цитирует пресс-служба Данилюка.

Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа разблокировала средства по программам укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах госдепартамента США и Пентагона. Таким образом, США разблокировали более чем 390 млн долларов помощи Украине.

Украинские Национальные Новости

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