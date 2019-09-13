Зеленский и Данилюк приветствовали решение США касательно военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк приветствовали решение администрации президента США и Конгресса о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности, передает УНН.
“Благодарен США за разблокировку военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше!”, — написал президент у себя в Telegram.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также приветствовал решение Администрации Президента США и Конгресса США о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности, передает пресс-служба СНБО.
“Поздравляю подтверждение из Администрации Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине военной помощи на этот год. Убежден — это решение как в интересах Украины, так и США. Благодарен нашим американским друзьям за плодотворное сотрудничество и последовательную позицию, что который раз демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства и поддержку амбициозных реформ Президента Зеленского, в частности, в секторе безопасности и обороны. Работаем дальше”, — цитирует пресс-служба Данилюка.
Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа разблокировала средства по программам укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах госдепартамента США и Пентагона. Таким образом, США разблокировали более чем 390 млн долларов помощи Украине.