Тейлор: санкций против РФ недостаточно
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что санкций против Российской Федерации недостаточно. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу Грузии, передает УНН.
“Санкции против России недостаточно, поскольку в течение этого времени мы не увидели, чтобы россияне оставляли Донбасс или Крым”, — сказал Тейлор.
Он, в частности, отметил, что цель санкций — прекратить агрессию России.
Тейлор подчеркнул, что на сегодня существуют другие широкие ограничения, которые могли бы быть введены против России, включая секторальные санкции в оборонной, энергетической и финансовой сферах, а также ограничения в выдаче виз.
“Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении РФ, и это хорошо знает сама Россия, это ее исключение из международной финансовой системы”, — заявил поверенный в делах США в Украине.
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По словам Тейлора, такие меры были бы “разрушительными” для России, и могли бы быть введены только в случае “еще одного агрессивного шага”.
Говоря о перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО, Тейлор назвал одним из условий прекращения российского военного присутствия в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму и на Донбассе.
“Было бы неплохо, если бы россияне оставили Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления”, — заявил он.
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Напомним, президент Грузии стремится объединить позиции с Украиной относительно курса в ЕС и НАТО.