Якщо США вийдуть з НАТО – Росія переможе - дослідження IISS

За одним із сценаріїв, який розглянули аналітики, Росія окупує Литву та польську територію поблизу Калінінграда. Литва та Польща — члени НАТО, тому альянс муситиме військовим чином відповісти на такі дії.

Якщо США не братимуть участь в цій операції — під назвою Операція Східний щит, — вона матиме проблеми, бо в такому випадку НАТО не зможе швидко зібрати необхідну потужність і підтримувати військових, вважають аналітики.

Наприклад, щоб успішно розбити російські танки, сили НАТО повинні мати в своєму складі танкові бригади та протипіхотні машини у відношенні 2:1.

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В сценарії вторгнення до Балтії, якщо війська США не будуть задіяні і у випадку, якщо польські збройні сили вже зазнали великих втрат, дослідники наголошують, що “решта європейських членів НАТО та Канада на тепер мають лише 20 бригад, які відповідають критерію”, за оцінками IISS.

Біля третини складають формування, озброєні більш легкими, колісними броньованими машинами. Якщо припустити, що в середньому 50% цих формувань зможуть розміститись протягом 90 днів, загальні сили наявні у НАТО будуть еквівалентні лише одному корпусу. Також недостатньо сучасної артилерії, особливо далекобійних систем, зазначають експерти.

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За цим сценарієм, наземні сили потребуватимуть прикриття від нападу Росії з повітря. “Обмежена протиракетна оборона великої дальності буде достатньою, щоб стримувати передові повітряні бази для НАТО, однак, не буде надлишку, щоб захистити наземний компонент, або критично важливу військову інфраструктуру, таку як тилові командні пункти та логістику”, — зазначається у дослідженні.

ВМС НАТО також матимуть складнощі у оперуванні в обмежених водах Балтійського, Чорного та Середземного морів, в регіонах яких також розміщено велику кількість ракет.

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Витрати на закупівлі достатнього устаткування та забезпечення особового складу, щоб подолати Росію у випадку вторгнення до Балтії, може сягати 357 мільярдів доларів, йдеться в дослідженні.

В деяких аспектах, НАТО може замінити ресурси США власними, однак, в інших аспектах, підтримка Америки — надзвичайно необхідна, роблять висновок експерти.

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