Екс-головнокомандувач НАТО запропонував обмежити усім росіянам в'їзд у США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Відставний адмірал США, колишній верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс в своїй статті для журналу Time запропонував ввести нові санкції проти Росії, повідомляє УНН з посиланням на матеріал.
Серед заходів, наведених ним — “ширші обмеження на поїздки для російських громадян, які прагнуть приїхати до Сполучених Штатів з будь-якою метою”.
“Є інші форми відповіді, особливо з урахуванням того, що, як визнав сенатор Марко Рубіо, в конгресі, схоже, спостерігається “втома від санкцій”, — додав він. На думку екс-головнокомандувача НАТО, Вашингтон може “як відкрито, так і таємно підтримувати окремих людей і групи в Росії”, які прагнуть до демократії.
Ставрідіс вважає, що США не слід обмежуватися заходами, що стосуються російського бізнесу. Він пропонує поширити санкції на спортивні команди з Росії, музичні колективи і дипломатичні делегації, а також ввести конкретні санкції проти “ключових лідерів в Росії, аж до Путіна і включаючи його”.
Крім того, на думку екс-головнокомандувача НАТО, США слід відмовитися від співпраці з Росією з низки міжнародних проектів, включаючи відновлення Сирії і регулювання цін на нафту.
Як вважає відставний адмірал, існуючих обмежувальних заходів не достатньо, оскільки вони зачіпають відносно невелику групу росіян і “не привертають увагу” президента Володимира Путіна.
“Без сумніву, ми постраждали від прямого удару в серце нашої демократичної системи з боку росіян — і, без сумніву, ми відповіли мало чим, не рахуючи кількох символічних жестів”, — заявив Ставрідіс, коментуючи висновки доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, присвяченого розслідуванню можливого втручання Росії в американські вибори в 2016 році.
Раніше стало відомо, що екс-глава МЗС Німеччини запропонував “захистити” Прибалтику та Польщу від Росії.