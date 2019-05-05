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Экс-главнокомандующий НАТО предложил ограничить всем россиянам въезд в США

Киев  •  УНН

 • 11654 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России, сообщает УНН со ссылкой на материал.

Среди мер, приведенных им — “более широкие ограничения на поездки для российских граждан, которые стремятся приехать в Соединенные Штаты с любой целью”.

“Есть другие формы ответа, особенно с учетом того, что, как признал сенатор Марко Рубио, в конгрессе, похоже, наблюдается “усталость от санкций”, — добавил он. По мнению экс-главкома НАТО, Вашингтон может “как открыто, так и тайно поддерживать отдельных людей и группы в России”, которые стремятся к демократии.

Ставридис считает, что США не следует ограничиваться мерами, касающимися российского бизнеса. Он предлагает распространить санкции на спортивные команды из России, музыкальные коллективы и дипломатические делегации, а также ввести конкретные санкции против “ключевых лидеров в России, вплоть до Путина и включая его”.

Кроме того, по мнению экс-главкома НАТО, США следует отказаться от сотрудничества с Россией по ряду международных проектов, включая восстановление Сирии и регулирование цен на нефть.

Как считает отставной адмирал, существующих ограничительных мер не достаточно, поскольку они затрагивают относительно небольшую группу россиян и “не привлекают внимание” президента Владимира Путина.

“Без сомнения, мы пострадали от прямого удара в сердце нашей демократической системы со стороны русских — и, без сомнения, мы ответили очень немногим, не считая нескольких символических жестов”, — заявил Ставридис, комментируя выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного расследованию возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Ранее стало известно, что экс-глава МИД Германии предложил “защитить” Прибалтику и Польшу от России.

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