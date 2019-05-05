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Екс-глава МЗС Німеччини запропонував "захистити" Прибалтику та Польщу від Росії

Екс-глава МЗС Німеччини запропонував "захистити" Прибалтику та Польщу від Росії

Київ • УНН

 • 9801 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Європа не може розраховувати на захист з боку США від Росії з військової точки зору, в зв’язку з чим Німеччина повинна щорічно інвестувати в захист Польщі і Прибалтики від Путіна. Про це в інтерв’ю газеті Svenska Dagbladet заявив колишній глава МЗС ФРН і віце-канцлер Зігмар Габріель, інформує УНН.

“Йдуть серйозні зміни. Світовий порядок, що існував з часів Другої світової війни, був дуже зручним — особливо нам, німцям. Ми могли робити власні справи, а решта питань вирішували США і, в деякій мірі, французи. Так ось, тепер це вже не так”, — вважає Габріель.

За його словами, суть проблеми значиться не тільки в риториці президента США Дональда Трампа, який ставить під сумнів п’яту статтю статуту НАТО. У ній стверджується, що напад на одного члена альянсу вважається нападом на весь альянс. На думку Габріеля, США довгий час намагаються перекласти свою відповідальність на Європу.

Коментуючи заклики Трампа підвищити витрати на оборону в країнах НАТО до 2% ВВП, екс-глава МЗС Німеччини зазначив, що його країна в минулому році витратила на оборону трохи більше 1,2% ВВП.

“Ми, німці, цього до пуття не розуміємо, але через фінансове панування Німеччини в Європі вже назріває невдоволення. Іноді наше панування поширюється і на політику, а тепер ще й у військовій сфері...”, — констатував німецький політик.

На його думку, Німеччині слід збільшити витрати на оборону до 1,5% ВВП, витративши кошти на модернізацію Бундесверу (збройних сил Німеччини). При цьому інші 0,5% (понад 20 млрд доларів), на думку Габріеля, необхідно направити до спеціального фонду для “захисту прибалтійських країн і Польщі від Росії”.

Як вважає Габріель, “бажано, але не обов’язково”, щоб фонд створювався під егідою НАТО. У будь-якому випадку, політик упевнений, що при такому розкладі Німеччина забере у США левову частку відповідальності за безпеку країн колишнього Варшавського договору і їх “захист від Москви”.

Як зазначалося раніше, Чехія перерахувала українським некомерційним організаціям 35 млн крон.

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