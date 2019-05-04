Чехія перерахувала українським некомерційним організаціям 35 млн крон

КИЇВ. 4 травня. УНН. Протягом останніх двох років уряд Чеської Республіки перерахував НКО України 35 мільйонів крон (близько 1,4 мільйонів євро). Кошти виділяються з метою оновлення країни і підтримки її демократичного трансформування, передає УНН з посиланням на Radio Praha.