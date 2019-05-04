Чехія перерахувала українським некомерційним організаціям 35 млн крон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Протягом останніх двох років уряд Чеської Республіки перерахував НКО України 35 мільйонів крон (близько 1,4 мільйонів євро). Кошти виділяються з метою оновлення країни і підтримки її демократичного трансформування, передає УНН з посиланням на Radio Praha.
Гроші, надані за допомогою Міністерства закордонних справ Чехії, повинні бути використані на боротьбу з корупцією, підтримку якісних ЗМІ, а також на забезпечення дотримання прав людини в охоплених конфліктом східних регіонах країни і в анексованому Криму.
Майже 16 мільйонів крон (615 тисяч євро) Посольством Чеської Республіки в Києві було виділено в формі загальнодоступних грантів, а 19 мільйонів крон (731 тисячу євро) на реалізацію конкретних проектів місцевих неурядових організацій.
Надаючи підтримку Україні, підкреслюється в опублікованому звіті МЗС Чехії, країна підтверджує свою зовнішньополітичну позицію в питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності України. У справі надання допомоги відновленню України, сказано в документі Міністерства закордонних справ, Чехія варто пліч-о-пліч з такими демократичними державами, як Німеччина, США, Канада і Японія.
Реалізація чеської програми допомоги Україні почалася в 2014 році і триватиме далі. План, який передбачає виділення ще, як мінімум 20 мільйонів крон (770 тисяч євро), був підтверджений кабінетом країни в червні 2018 року.
Як стало відомо раніше, попри це — президент Чехії знову звинуватив чинну українську владу “за відсутність миру на Донбасі”.