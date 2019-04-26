Президент Чехії знову звинуватив чинну українську владу "за відсутність миру на Донбасі"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко програв президентські вибори “через те, що не зміг забезпечити мир на сході України”, незважаючи на те, що раніше давав виборцям обіцянки домогтися цього. Про це вирішив заявити чеський лідер Мілош Земан в інтерв’ю місцевому телеканалу Barrandov, передає УНН.
“Порошенко несе частку відповідальності за те, що на сході України світу немає, хоча він і обіцяв (українцям) домогтися його встановлення, — заявив президент Чехії. — Відрив (Володимира Зеленського на президентських виборах від Порошенка) був величезним”.
Для блага українців Зеленський на посаді президента, за словами чеського лідера, більш кращий. Він бажає якнайшвидшого припинення військового протистояння на Донбасі, як сказав Земан: “має намір боротися з впливом олігархів в суспільстві і прагне наблизити свою країну до демократичних структур Заходу”.
“Давайте побажаємо новому українському президенту всього найкращого”, — підкреслив Земан.
Нагадуємо, одночасно з цим, окремо президент Чеської республіки Мілош Земан привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України, уточнивши, що “Україна повинна дбавти менше про націоналістичні гасла”.