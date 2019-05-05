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Экс-глава МИД Германии предложил "защитить" Прибалтику и Польшу от России

Киев  •  УНН

 • 9800 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Европа не может рассчитывать на защиту со стороны США от России в военном отношении, в связи с чем Германия должна ежегодно инвестировать в защиту Польши и Прибалтики от Путина. Об этом в интервью газете Svenska Dagbladet заявил бывший глава МИД ФРГ и вице-канцлер Зигмар Габриэль, информирует УНН.

“Идут серьезнейшие изменения. Мировой порядок, существовавший со времен Второй мировой войны, был очень удобным — особенно нам, немцам. Мы могли делать собственные дела, а остальные вопросы решали США и, в некоторой степени, французы. Так вот, теперь это уже не так”, — считает Габриэль.

По его словам, суть проблемы значится не только в риторике президента США Дональда Трампа, который ставит под сомнение пятую статью устава НАТО. В ней утверждается, что нападение на одного члена альянса считается нападением на весь альянс. По мнению Габриэля, США долгое время пытаются переложить свою ответственность на Европу.

Комментируя призывы Трампа повысить расходы на оборону в странах НАТО до 2% ВВП, экс-глава МИД Германии отметил, что его страна в прошлом году потратила на оборону немногим более 1,2 % ВВП.

“Мы, немцы, этого толком не осознаем, но из-за финансового господства Германии в Европе уже назревает недовольство. Иногда наше господство распространяется и на политику, а теперь еще и в военной сфере...”, — констатировал немецкий политик.

По его мнению, Германии следует увеличить расходы на оборону до 1,5% ВВП, потратив средства на модернизацию Бундесвера (вооруженных сил Германии). При этом остальные 0,5% (свыше 20 млрд долларов), по мнению Габриэля, необходимо направить в специальный фонд для “защиты прибалтийских стран и Польши от России”.

Как считает Габриэль, “желательно, но не обязательно”, чтобы фонд создавался под эгидой НАТО. В любом случае, политик уверен, что при таком раскладе Германия заберет у США львиную долю ответственности за безопасность стран бывшего Варшавского договора и их “защиту от Москвы”.

Как отмечалось ранее, Чехия перечислила украинским некоммерческим организациям 35 млн крон.

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