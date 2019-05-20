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Президент Грузії прагне об’єднати позиції з Україною щодо курсу в ЄС та НАТО

Президент Грузії прагне об’єднати позиції з Україною щодо курсу в ЄС та НАТО

Київ • УНН

 • 8680 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі сподівається об’єднати позиції двох країн щодо курсу в ЄС та НАТО. Про це вона заявила на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським після інавгурації, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.

Зазначається, що сторони обговорили напрямки розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства.

"На всіх нас чекає ще один виклик – вибори до Європарламенту. Ми маємо об’єднати позиції України та Грузії щодо курсу на євроінтеграцію та членство в НАТО", - зазначила Президент Грузії.

Вона побажала Володимиру Зеленському успіхів на посту Президента України та запросила відвідати Грузію з офіційним візитом.

В ході зустрічі Глава держави наголосив на своїх пріоритетах.

"Чому наша команда пішла в політику? Виклик номер один для нас – припинення вогню на Сході, де щодня гинуть наші люди", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету та територіальної цілісності і подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також Зеленський підкреслив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією.

"У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом", – додав Президент.

Раніше УНН повідомляв, що в ЄС хочуть познайомитися з командою Зеленського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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