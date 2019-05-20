Президент Грузії прагне об’єднати позиції з Україною щодо курсу в ЄС та НАТО

Зазначається, що сторони обговорили напрямки розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства.

"На всіх нас чекає ще один виклик – вибори до Європарламенту. Ми маємо об’єднати позиції України та Грузії щодо курсу на євроінтеграцію та членство в НАТО", - зазначила Президент Грузії.

Вона побажала Володимиру Зеленському успіхів на посту Президента України та запросила відвідати Грузію з офіційним візитом.

В ході зустрічі Глава держави наголосив на своїх пріоритетах.

"Чому наша команда пішла в політику? Виклик номер один для нас – припинення вогню на Сході, де щодня гинуть наші люди", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету та територіальної цілісності і подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також Зеленський підкреслив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією.

"У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом", – додав Президент.

Раніше УНН повідомляв, що в ЄС хочуть познайомитися з командою Зеленського.