Президент Грузии стремится объединить позиции с Украиной по курсу в ЕС и НАТО

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется объединить позиции двух стран по курсу в ЕС и НАТО. Об этом она заявила на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским после инаугурации, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.