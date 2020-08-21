Тест на антитіла до COVID-19: у Вірменії досліджують колективний імунітет

Дослідження проводиться на добровільних засадах Єреванським державним медичним університетом. У ньому вже взяли участь понад 130 добровольців.

Дослідження проводиться безкоштовно, проте участь в ньому можуть взяти тільки ті люди, які мають позитивний ПЛР-тест на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Полтаві визнали, що взагалі не тестують на імунітет до COVID-19

"На забор проби за добровільним принципом можуть прийти ті люди, які мають позитивне ПЛР тестування, однак ми радимо, що після зараження має пройти близько 2 місяців, щоб картина була більш чіткою", - говорить проректор з науки Єреванського державного медичного університету Костянтин Єнкоян.

Він додав, що перші результати дослідження будуть готові до кінця серпня.

"Ми проводимо дослідження, щоб зрозуміти, чи виникає у людини імунітет до цієї хвороби. Зараз в світі є різні точки зору, і поки рано говорити що-небудь конкретне. При попаданні інфекції в організм людини починає формуватися імунна відповідь. Протягом декількох днів починають з'являтися антитіла. В останній період захворювання виникає імунітет IgG. Наше завдання - з'ясувати, як довго він залишається в організмі людини. Він може залишатися довго і, навпаки, в залежності від ходу хвороби", - додав проректор ЄДМУ.

Нагадаємо, що ще в червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні масового ІФА-скринінгу на COVID-19.

Тоді він говорив, що в офіційну статистику України не потрапляють ті особи, які хворіють безсимптомно. Крім того, Ляшко сказав, що в середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тисячі людей.

І з плином двох місяців обіцяне масове ІФА-тестування населення на COVID-19 в Україні так і не почалося. Зате міста сьогодні звітують про наднизькі показники проведення цього дослідження.

Крім того, за словами епідеміологів, саме ігнорування ІФА-досліджень і виявлення контактних осіб і є причинами значного погіршення коронавірусної ситуації в Україні. А сьогодні МОЗ заявив про черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих.

Нагадаємо, за словами ексміністра охорони здоров'я Василя Князевича, саме визначення процентного показника імунного до COVID-19 населення в регіонах (містах, областях) допоможе вивести їх з карантину.