Тест на антитела к COVID-19: в Армении исследуют коллективный иммунитет

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12527 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 74777 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108278 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180253 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183937 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391210 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226377 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501194 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349480 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230506 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
75%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21750 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47365 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16141 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15728 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16450 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143225 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131222 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219599 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391210 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501194 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12527 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38668 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38350 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45897 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75898 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Тест на антитела к COVID-19: в Армении исследуют коллективный иммунитет

Киев • УНН

 • 13793 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Жителей Армении тестируют на наличие антител к COVID-19, передает УНН со ссылкой на lragir.аm.

Тест на антитела к COVID-19: в Армении исследуют коллективный иммунитет

Исследование проводится на добровольных началах Ереванским государственным медицинским университетом. В нем уже приняли участие более 130 добровольцев.

Исследование проводится бесплатно, однако участие в нем могут принять только те люди, которые имеют положительный ПЦР-тест на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Полтаве признали, что вообще не тестируют на иммунитет к COVID-19

"На забор пробы по добровольному принципу могут прийти те люди, которые имеют положительное ПЦР тестирование, однако мы советуем, что после заражения должно пройти около 2 месяцев, чтобы картина была более четкой", - говорит проректор по науке Ереванского государственного медицинского университета Константин Енкоян.

Он добавил, что первые результаты исследования будут готовы до конца августа.

"Мы проводим исследования, чтобы понять, возникает ли у человека иммунитет к этой болезни. Сейчас в мире есть разные точки зрения, и пока рано говорить что-либо конкретное. При попадании инфекции в организм человека начинает формироваться иммунный ответ. В течение нескольких дней начинают с появляться антитела. В последний период заболевания возникает иммунитет IgG. Наша задача - выяснить, как долго он остается в организме человека. Он может оставаться долго и, наоборот, в зависимости от хода болезни", - добавил проректор ЕГМУ.

Напомним, что еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга на COVID-19.

Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тысячи человек.

И с течением двух месяцев обещанное массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Зато города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.

Кроме того, по словам эпидемиологов, именно игнорирование ИФА-исследований и выявления контактных лиц и являются причинами значительного ухудшения коронавирусной ситуации в Украине. А сегодня Минздрав заявил об очередном антирекорде по количеству госпитализированных.

Напомним, по словам экс-министра здравоохранения Василия Князевича, само определение процентного показателя иммунного к COVID-19 населения в регионах (городах, областях) поможет вывести их из карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,186.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.33