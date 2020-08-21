Тест на антитела к COVID-19: в Армении исследуют коллективный иммунитет

Исследование проводится на добровольных началах Ереванским государственным медицинским университетом. В нем уже приняли участие более 130 добровольцев.

Исследование проводится бесплатно, однако участие в нем могут принять только те люди, которые имеют положительный ПЦР-тест на COVID-19.

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"На забор пробы по добровольному принципу могут прийти те люди, которые имеют положительное ПЦР тестирование, однако мы советуем, что после заражения должно пройти около 2 месяцев, чтобы картина была более четкой", - говорит проректор по науке Ереванского государственного медицинского университета Константин Енкоян.

Он добавил, что первые результаты исследования будут готовы до конца августа.

"Мы проводим исследования, чтобы понять, возникает ли у человека иммунитет к этой болезни. Сейчас в мире есть разные точки зрения, и пока рано говорить что-либо конкретное. При попадании инфекции в организм человека начинает формироваться иммунный ответ. В течение нескольких дней начинают с появляться антитела. В последний период заболевания возникает иммунитет IgG. Наша задача - выяснить, как долго он остается в организме человека. Он может оставаться долго и, наоборот, в зависимости от хода болезни", - добавил проректор ЕГМУ.

Напомним, что еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга на COVID-19.

Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тысячи человек.

И с течением двух месяцев обещанное массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Зато города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.

Кроме того, по словам эпидемиологов, именно игнорирование ИФА-исследований и выявления контактных лиц и являются причинами значительного ухудшения коронавирусной ситуации в Украине. А сегодня Минздрав заявил об очередном антирекорде по количеству госпитализированных.

Напомним, по словам экс-министра здравоохранения Василия Князевича, само определение процентного показателя иммунного к COVID-19 населения в регионах (городах, областях) поможет вывести их из карантина.