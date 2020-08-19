У Полтаві визнали, що взагалі не тестують на імунітет до COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За весь час ІФА-тестування на COVID-19 у Полтаві пройшли всього на всього 528 жителів. Про це УНН розповіли в Полтавській міській раді.
“Станом на 17 серпня 2020 року у комунальних підприємствах "Центри первинної медико-санітарної допомоги Полтавської міської ради" протестовано на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу на виявлення імуноглобуліну М (гострий процес захворювання) - 528 пацієнтів”, — йдеться у повідомленні.
Там додали, що антитіла IgM виявлено у 7 осіб.
При цьому ІФА-тестування на імуноглобулін G у місті взагалі не проводять. Це саме той аналіз, який виявляє осіб, що вже перехворіли на "ковід" та є імунними до вірусу.
"Тестування на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу на виявлення імуноглобуліну G (стадія, коли виробилися антитіла до захворювання) у міських закладах хорони здоров'я не проводилися", - йдеться у відповіді міськради.
Зауважимо, що ІФА-тестування визначено наказом МОЗ як обов'язкове, передусім, для медиків, поліцейських, військових і прикордонників. Тобто саме тих груп ризику, які мають значну вірогідність зараження через постійні контакти з людьми.
На практиці ж відповідний наказ МОЗ ігнорується у низці регіонів. Показники ІФА-тестування лікарів залишаються дуже низькими. Зокрема, в Івано-Франківській області ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, в Київській області - 10%, в Луганській - 4%.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні зафіксували черговий антирекорд з кількості хворих на "ковід".
За словами епідеміологів, саме ігнорування ІФА-досліджень та невиявлення контактних і є причинами значного погіршення "ковід"-ситуації в Україні.